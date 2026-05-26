Похолодание и дожди: какой будет погода на Последний звонок, - синоптик

В пятницу, 29 мая, в Украине и Киеве будут идти дожди, однако это будут кратковременные осадки. Об этом в комментарии УНИАН сказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Отвечая на вопрос о погоде 29 мая, когда в большинстве украинских школ прозвучит Последний звонок, он отметил, что в целом в этот день на территории Украины будет происходить противостояние двух барических структур.

"С запада на нас будет влиять поле повышенного атмосферного давления, а с северо-востока на территорию Украины будет распространяться поле пониженного атмосферного давления, то есть от циклона", - рассказал Семилит.

Так, 29 мая в Украине будут кратковременные дожди, ночью - местами. Только в западных областях сохранится погода без осадков.

"Температура будет довольно прохладной: ночью в пределах 5-12 градусов, а днем - 13-19 градусов", - отметил синоптик.

В то же время в Киеве также будут кратковременные дожди. Но это будут небольшие осадки, ночью - более локальные. Температура ночью составит 8-10 градусов тепла, а днем - 15-17 градусов тепла.

Похолодание в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что с 28 мая в большинстве областей Украины ожидается похолодание. Днем ожидается 15-18 градусов тепла, а на юге - на несколько градусов выше.

В то же время, согласно ее данным, на День Киева, который будет отмечаться в воскресенье, 31 мая, в столице потеплеет до 20 градусов тепла.

