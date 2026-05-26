Именно в таких местах у водителей часто проверяют военно-учетные документы.

С начала полномасштабного вторжения во многих городах Украины были установлены блокпосты. Водители знают, что именно в этих местах сотрудники полиции и ТЦК проводят проверку военно-учетных документов. Адвокат Юлия Антонюк в комментарии УНИАН объяснила, на каком основании можно останавливать машину, законно ли проверять документы на блокпостах и что делать, если нарушаются ваши права.

Кто имеет право останавливать транспортное средство в Украине

По словам Антонюк, закон не предоставляет ТЦК полномочий самостоятельно останавливать транспортные средства. Это не предусмотрено ни законами о воинской обязанности и мобилизации, ни другими нормативно-правовыми актами. Право останавливать автомобили четко определено статьей 35 Закона Украины "О Национальной полиции" и принадлежит исключительно сотрудникам полиции.

На блокпостах, говорит адвокат, обычно работают группы – полиция и военные. Но само по себе это не означает, что у каждого из них одинаковые полномочия. "После остановки полицейские часто привлекают представителей ТЦК для дальнейшей проверки документов, при этом для остановки должны быть основания. Правоохранители не могут делать это, руководствуясь лишь собственным желанием", – добавила эксперт.

Адвокат подчеркивает, что причины остановки полицией в военное время в Украине регулируются законом. То, на каком основании можно останавливать машину, то есть порядок проверки документов, досмотра вещей и транспорта, регулируется Законом "О правовом режиме военного положения" и постановлениями Кабинета Министров №1455 и №1456.

Что такое мобильный блокпост в Украине – законны ли они

По словам юриста, постановление №1455 определяет порядок работы на блокпостах: уполномоченные лица могут проверять документы граждан и проводить досмотр автомобилей и вещей, но только при условии, что имеется соответствующий приказ военной администрации о создании блокпоста и определении лиц, обладающих такими полномочиями, говорит Антонюк

Постановление №1456 также регулирует работу блокпостов, в частности тех, которые могут устанавливаться в пределах населенных пунктов.

"Но мобильные блокпосты у нас не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом. Поэтому на таких блокпостах мы не можем говорить о законности проверки документов или досмотра там транспортных средств", – пояснила Антонюк.

В законе прописано, как должен выглядеть блокпост в Украине, и если сотрудники ТЦК или полиции останавливают автомобиль для проверки документов на блокпосту, который не является законным, гражданин имеет право не останавливать транспортное средство.

Юрист говорит, что ответственность может быть только одна – административная, потому что правоохранители могут выписывать исключительно протоколы за административные нарушения. "В таких случаях обычно составляют рапорт о том, что водитель якобы не выполнил требование об остановке транспортного средства. После этого могут оформлять материалы по соответствующим статьям. И на этом, как правило, основные действия заканчиваются.

"Теоретически возможно преследование или попытки перекрыть движение транспорта, но на практике это случается редко, особенно в условиях большого потока автомобилей, если речь идет о городе. Другая ситуация может быть на выездах из города", – добавила юрист.

Что делать, если остановили ТЦК

Эксперт четко объяснила, что делать, если остановили ТЦК и как вести себя в такой ситуации. "Если автомобиль остановили, препятствуют движению, требуют документы, то человек может спокойно уточнить, кто именно осуществляет проверку, попросить служебное удостоверение, уточнить правовое основание остановки. По возможности фиксировать события на видео. И если там будут признаки превышения полномочий, вызвать полицию, следственно-оперативную группу и обращаться к адвокату. У нас есть Конституция Украины, и даже в условиях мобилизации все действия должностных лиц должны осуществляться исключительно в рамках закона и полномочий", – советует Антонюк.

Адвокат считает: если сотрудники ТЦК остановили автомобиль, задержали водителя и доставили в ТЦК, нужно ехать туда с адвокатом. "Желательно, чтобы договор с адвокатом уже был заключен, чтобы он мог туда зайти, потому что бывают случаи, когда защитников не пускают, иногда даже с договором. Это в основном касается Киева. В других областях, я бы сказала по своей практике, что спокойно пропускают, нет никаких конфликтных ситуаций", – успокоила эксперт.

Кроме того, она пояснила, что во многих случаях люди получают повестку, например, и спокойно выходят из ТЦК, а дальше ситуация решается в рабочем порядке, говорит она. Но даже при наличии адвоката это не решается мгновенно – нужны усилия и терпение.

справка Юлия Антонюк Адвокат Юлия Антонюк - адвокат. Училась в Национальной академии внутренних дел на эксперта-криминалиста. После окончания вуза работала в Киеве следователем. Затем уволилась и пошла работать юристом. Впоследствии начала заниматься адвокатской деятельностью.

