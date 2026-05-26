Регистрация пасек в процессе евроинтеграции – не выбор, а обязательное условие

Регистрация пасек в ходе адаптации Украины к требованиям Европейского Союза становится уже не выбором, а обязательным условием, ведь европейский рынок очень требователен к прослеживаемости пищевых продуктов и для ЕС важно, чтобы каждая партия меда имела понятное происхождение – от конкретного улья до полки магазина.

Об этом отмечает координатор комитета по защите растений и семян ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Анна Каширина, пишет AgroPortal.ua.

В УКАБ видят большой потенциал в цифровизации отрасли. В частности, запуск сервиса є-Бджільництво позволяет Украине сформировать имидж надежного поставщика, играющего по понятным правилам. Это дает возможность мелким пчеловодам сплачиваться, чтобы вместе продавать свой мед как официально признанный и качественный товар, за который готовы платить больше.

Видео дня

Кроме этого, регистрация пасеки – основа безопасной и легальной работы пасечника, добавляет совладелица Yourbee Honey Елена Яценко.

По ее словам, официальная регистрация позволяет зафиксировать месторасположение пасеки, получать ветеринарное сопровождение и участвовать в государственных и грантовых программах поддержки. В случае потравы пчел именно ветеринарный паспорт и регистрация в органах местного самоуправления позволяют официально доказать убытки и защищать свои права.

По сравнению с предыдущими годами количество пчелиных семей, погибших по тем или иным причинам, растет: в 2023 году – 1048 семей, в 2024 году – 1111, в 2025 году задокументирована гибель 1308 пчелиных семей.

По информации Госпродпотребслужбы, в прошлом году по результатам обращений владельцев пасек было отобрано 99 образцов, из них диагноз отравления в результате использования СЗР подтвердился по результатам 10 экспертиз, в 2023 году таких было 8, в 2024 году – 3.

Причины отравления пчел всегда одни и те же: нарушение регламентов применения СЗР, недостаточная коммуникация между пользователями земельных участков, на которых применяются препараты, и пчеловодами.

В УКАБ добавляют, что многих сдерживает консервативность или привычка работать "в тени". Значительная часть пасек до сих пор работает как домашнее хобби, поэтому их владельцы часто не видят смысла в регистрации, пока не сталкиваются с реальными вызовами рынка.

Агропроизводители в свою очередь через различные каналы коммуникации, в том числе и напрямую, сообщают о датах, времени проведения обработок, перечне культур, названиях препаратов с действующими веществами, нормах использования и контакты. Важным фактором, констатирует заместитель директора агропромышленного департамента Группы АГРОТРЕЙД Анатолий Береза, является и использование аграриями разрешенных и зарегистрированных препаратов во время цветения культур, безопасных для пчел.

В международной технологической компании "Сингента" со своей стороны отмечают реальные сдвиги взаимодействия: аграрии все чаще обращают внимание не только на эффективность препарата, но и на его профиль безопасности – в частности, опылителей.

"Фермеры и общество в целом уделяют все больше внимания созданию зон хранения и размножения диких насекомых-опылителей. Это меняет диалог. "Сингента" стремится к тому, чтобы каждый наш продукт, каждое решение и каждое обучающее мероприятие способствовали именно такому подходу – где защита урожая и защита природы не противоречат друг другу", – резюмирует руководитель группы региональных технических экспертов компании "Сингента" Александр Зозуля.

Вас также могут заинтересовать новости: