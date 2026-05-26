Польша отреагировала на угрозы России системно бить по Киеву

Министерство иностранных дел Польши призвало Кремль немедленно прекратить войну против Украины.

Министерство иностранных дел (МИД) Польши предупредило Россию, что любые атаки на ее дипломатические представительства в Украине будут рассматриваться как сознательные и преднамеренные действия.

В МИД Польши отметили, что поскольку Россия, как она заявляет, ведет не войну, а так называемую "специальную военную операцию", то должна ограничиваться военными объектами, а любые нападения на другую инфраструктуру, включая дипмиссии, будут рассматриваться как недружественные действия.

"Поэтому любое нападение на польские дипломатические представительства будет рассматриваться как сознательное и преднамеренное", – говорится в заявлении МИД Польши.

Также польский МИД призвал Кремль немедленно прекратить свою войну против Украины и выполнять свои международные обязательства и договоры.

"Министерство иностранных дел Польши неизменно рассматривает любые нападения на Украину, в том числе на объекты и гражданское население, как акты неоправданной агрессии, приводящие к массовым человеческим жертвам и инфраструктурным потерям", – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера министерство иностранных дел России анонсировало "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

Иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, ведомство страны-агрессора призвало поскорее покинуть город.

В Евросоюзе сразу прокомментировали эти угрозы, назвав их шедевром лицемерия. А в украинском МИД назвали шантажом угрозы России нанести новые удары по Киеву и попыткой запугать иностранных дипломатов.

