Самые счастливые годы рождения: нумерологи назвали 4 'особых' числа судьбы

Эксперты по нумерологии назвали четыре группы лет рождения, которые считаются самыми "счастливыми" и благоприятными. По их словам, люди, рожденные в эти годы, якобы обладают особой энергетикой, сильной интуицией, творческими способностями или потенциалом к большим достижениям, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В нумерологии год рождения сводят к однозначному числу путем сложения всех цифр. Например, 1954 год: 1+9+5+4=19, далее 1+9=10, а затем 1+0=1. Именно полученное число, как считают нумерологи, влияет на жизненный путь человека.

В список "самых благословенных" попали годы, соответствующие числам 3, 7, 8 и 9.

Люди "тройки" – творческие и успешные

Самыми счастливыми для творчества и самореализации называют годы: 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010 и 2019.

Нумерологи считают, что эти люди обладают сильным творческим потенциалом, легко обучаются новому и способны достигать значительного успеха, если занимаются делом, которое приносит им удовольствие. Число 3 связывают с планетой Юпитер, которую традиционно ассоциируют с удачей и достатком.

"Семерки" считаются духовно защищенными

К этой категории относятся рожденные в 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005 и 2014 годах.

Во многих культурах число 7 считается священным. По словам нумерологов, люди с таким годом рождения обладают сильной интуицией, способностью анализировать сложные ситуации и якобы находятся под "божественной защитой". Они часто склонны к саморазвитию и духовным поискам.

Рожденные под числом 8 обладают "безграничной силой"

К этой группе отнесли людей, рожденных в 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006 и 2015 годах.

Число 8 в нумерологии ассоциируется с символом бесконечности и материальным успехом. Такие люди, как утверждают эксперты, часто обладают сильным характером, выносливостью и способностью достигать карьерных и финансовых высот. Их также называют "старыми душами" с высоким уровнем ответственности.

"Девятки" стремятся изменить мир

В последнюю категорию попали рожденные в 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 и 2016 годах.

Нумерологи считают, что эти люди обладают сильным гуманитарным духом, стремлением к справедливости и желанием менять мир вокруг себя. Число 9 символизирует завершение циклов и ассоциируется с высокой эмоциональной и духовной энергией.

