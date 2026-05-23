Трамп собирал советников по нацбезопасности на срочное совещание о судьбе Ирана, - CNN

Администрация Трампа обсуждает возможные дальнейшие шаги в отношении Ирана на фоне дипломатических переговоров и риска эскалации, однако окончательных решений пока не принято.

Президент США Дональд Трамп провел в пятницу встречу с высокопоставленными чиновниками по вопросам национальной безопасности, чтобы определить дальнейшую стратегию в отношении Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом совещания.

Заседание в Белом доме состоялось на фоне активных дипломатических усилий, направленных на достижение соглашения о прекращении конфликта, однако завершилось без окончательного решения относительно дальнейших шагов.

Параллельно продолжаются международные посреднические контакты. По данным иранских СМИ, делегации из Катара и Пакистана отправились в Тегеран для обсуждения возможного прекращения боевых действий. Также сообщается, что представители Ирана и Пакистана провели ночную встречу, посвященную "предотвращению эскалации".

В то же время в Тегеране заявляют, что разногласия с США остаются "очень глубокими", а для достижения договоренности требуется дополнительное время и дальнейшие переговоры.

По данным источников, Трамп рассматривает различные варианты дальнейших действий, включая военные, на фоне разочарования темпами переговоров. Сообщается, что ранее на этой неделе он был близок к принятию решения о нанесении ударов, но воздержался после обращений стран Персидского залива.

Также стало известно, что президент решил остаться в Вашингтоне, отменив поездку на свой гольф-курорт и отказавшись от участия в семейном мероприятии. Он объяснил это "обстоятельствами, касающимися правительства" и необходимостью находиться в Белом доме.

"Я считаю важным для себя оставаться в Вашингтоне… в этот важный период времени", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Во встрече также принимали участие вице-президент США Джей Ди Венс, министр обороны Пит Хэгсет и другие высокопоставленные чиновники, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

Окончательное решение относительно дальнейшей политики США в отношении Ирана пока не принято. По словам чиновников, переговоры продолжаются, но ключевые противоречия между сторонами остаются нерешенными.

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа в пятницу готовилась к новому раунду военных ударов по Ирану, несмотря на то, что переговоры о завершении войны между США и Ираном продолжались.

По словам собеседников американских СМИ, по состоянию на пятницу окончательного решения о нанесении ударов принято не было.

