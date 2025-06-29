Россияне стремятся увеличить дальность применения авиабомб, поэтому создали такой гибрид.

Бомба-ракета "Гром-1", которую, вероятно, 28 июня россияне направили на Днепр, создана ими с целью увеличения точности и дальности российских КАБов. Об этом рассказал политолог и бывший инженер-конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Кочетков, пишет Суспільне.

"Обычная авиабомба падает на несколько километров от самолета, точность ее невелика. Управляемые авиабомбы имеют устройство, то есть крылышки, которые раскрываются после сброса бомбы с бомбардировщика. Эти крылышки помогают пролететь значительно больше километров. В зависимости от высоты, до 70 километров такая управляемая авиабомба пролетает. И еще там можно устанавливать GPS-навигатор, который будет несколько увеличивать точность такого изделия", - рассказал он.

Россияне стремятся увеличить дальность применения авиабомб, чтобы не подвергать бомбардировщики риску, ведь, чем ближе самолет подлетает к линии фронта - тем легче его сбить, говорит эксперт.

Видео дня

"Они этого опасаются и издалека хотят использовать эти КАБы. И у них ведутся постоянные разработки по увеличению дистанции у этих управляемых авиабомб", - пояснил Кочетков.

По его словам, одна из таких разработок - "Гром-1" - является гибридом авиабомбы и ракеты воздух-воздух Х-38.

"Она имеет боевую часть 250 килограммов и имеет двигатель. Так вот двигатель от этой ракеты к бомбам, которые у них есть в наличии. То есть не только крылышки, а еще и двигатель. И таким образом он позволяет увеличить дальность полета этой управляемой авиабомбы до 100 - 150 километров", - пояснил специалист.

Он сообщил, что военные РФ уже использовали эту бомбу-ракету, в частности во время удара по Константиновке в августе 2024 года. Сбить "Гром-1" можно, в частности, с помощью истребителей, говорит Кочетков.

"Если есть наша противовоздушная оборона или рядом находится наш самолет-истребитель, какой-то там F-16, то он может ее сбить. Она достаточно удобная цель, чтобы быть к этому готовым", - сказал эксперт.

В то же время, подчеркнул он, пока РФ не производит такие бомбы-ракеты массово, а только испытывает их, и не известно, будет ли принято решение увеличивать производство этих боеприпасов.

Российская бомба-ракета "Гром-1": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 28 июня РФ запустила по Днепру бомбу-ракету "Гром-1". Об этом написали председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и председатель областного совета Николай Лукашук. По словам последнего, это новейшее вооружение гибридного типа - между крылатой ракетой и планирующей авиабомбой. Он заявил, что этот боеприпас разработан на базе ракеты Х-38.

Впоследствии "Суспільне" со ссылкой на источники в Воздушных силах отметило, что Россия могла запустить по Днепру экспериментальный КАБ. Собеседник издания рассказал, что россияне на КАБы уже давно ставят реактивные двигатели с целью увеличить дальность удара с 70 км до 100 км. Он подчеркнул, что речь идет не о массовом применении, а об эксперименте.

Аналитики портала Defense Express рассказали, что на самом деле это не первый случай применения такого оружия. По их словам, впервые обломки "Гром-Э1" были замечены еще в марте 2023 года, в течение 2024 года было зафиксировано несколько применений в Мирнограде, Херсоне и Харькове. Что касается технических характеристик ракеты-бомбы, то ее масса составляет почти 600 кг, из которых на боевую часть приходится более половины - 315 кг. Заявленная россиянами максимальная дальность поражения этого боеприпаса составляет 120 км, но это только при идеальных условиях, отметили эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: