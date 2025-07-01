Эксперт отметил, что евро останется главным инструментом для спекуляций.

Ситуация на украинском валютном рынке до 4 июля будет неординарной. Курс валют в Украине в обменниках и банках будет меняться в зависимости от ситуации на международном рынке и ситуации на украинском межбанке по евровалюте.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в банках будет в пределах коридора от 41,25 до 42,25 гривни, а в обменниках - в пределах от 41,35 до 42,20 гривни.

При этом он отметил, что курс евро в банках будет находиться в пределах от 48,10 до 49,60 гривни, а в обменниках - в пределах от 48,20 до 49,50 гривни. По словам эксперта, евро останется главным инструментом для спекуляций на этой неделе.

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"При моем прогнозе по коридору пары евро/доллар в пределах 1,163−1,181 доллара за евро и котировках безналичного доллара на торгах 30 июня - 4 июля в пределах коридора от 41,45 до 42 гривни, курс безналичного евро на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 48,20 до 49,40 гривни", - подытожил Козырев.

Курс доллара в Украине - прогноз до 6 июля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что стоимость валют может попасть в штормовую "болтанку", но это временно.

По его мнению, курс долара ожидается на уровне 41,6-42 грн/долл., а курс евро - 46,5-48,5 грн/евро.

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