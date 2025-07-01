Женщину убили в собственном доме.

В Великобритании завершается судебный процесс над 92-летним мужчиной, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве женщины более 70 лет назад. По данным СМИ, это - самое длинное "cold case", которое когда-либо дошло до британского суда.

Как сообщают в Avon and Somerset Police, 75-летнюю Луизу Данн нашли мертвой в собственном доме в Бристоле 28 июня 1967 года. Правоохранители пришли к выводу, что женщину изнасиловали, а причиной ее смерти стали удушение и асфиксия.

Уже в 2023 году группа по расследованию особо тяжких преступлений предоставила для судебно-медицинской экспертизы юбку, которая была на женщине в момент убийства, и экспертам удалось получить полный профиль ДНК преступника. Он совпал с профилем Райланда Хедли, который попал в Национальную базу данных еще в 2012 году.

Видео дня

В ноябре прошлого года мужчину задержали и допросили. Во время повторного расследования оказалось, что его отпечаток ладони совпадает с тем, который нашли на окне спальни дома Луизы - после убийства полиция сняла отпечатки у более чем 19 тысяч мужчин.

Оказалось, что Хэдли уже был осужден за два изнасилования в 1977 году Преступник ночью врывался в дома женщин в Ипсвиче и совершал насилие. Одной из жертв было около 70 лет, другой - около 80. Он признал эти нападения, а также признался в десяти кражах со взломом. Сначала его приговорили к пожизненному заключению, но после апелляции сократили срок до семи лет заключения.

Старший следователь Дэйв Марчант отметил, что в Брисполе до сих пор помнят об этом ужасном преступлении. По его словам, в 1967 году правоохранители собрали 1 300 свидетельств и совершили более 8 тысяч подворных обходов, чтобы найти убийцу. Хедли никогда не фигурировал в первоначальном расследовании, поскольку жил за пределами этого района.

"Семья Луизы очень долго ждала ответа, но мы надеемся, что это повторное расследование и его успешный результат поможет им почувствовать, что справедливость наконец-то восторжествовала, и даст им определенный мир и спокойствие".

Присяжные признали 92-летнего Хедли виновным в изнасиловании (единогласно) и убийстве (десять голосов против двух). Приговор должны вынести уже сегодня в Королевском суде Бристоля. Сам мужчина отрицает свою вину.

Внучка Луизы Данн Мэри Дейнтон сказала, что жестокая смерть бабушки оказала большое влияние на ее мать и всю семью. "Я не думаю, что моя мать когда-нибудь оправилась от этого. Тревога омрачила остальную часть ее жизни... Меня глубоко огорчает то, что все люди, которые знали и любили Луизу, не присутствуют здесь, чтобы увидеть, как вершится правосудие", - сказала она.

Раскрытие других громких преступлений

В 1337 году священника Джона Форда убили среди дня на оживленной улице Лондона. Новые данные свидетельствуют, что это было не случайное убийство, а спланированная месть, предположительно организованная представителем английской аристократии.

По словам криминолога Мануэля Эйснера, который провел собственное исследование, преступление могли совершить люди из ближайшего окружения жертвы.

Также сообщалось, что берлинская полиция раскрыла убийство украинского косметолога Оксаны Ромберг через три года после преступления - благодаря ДНК-анализу, во время которого проверили почти 100 человек.

1 апреля 2021 года женщину нашли мертвой в собственной квартире в западном Берлине. На момент смерти ей было 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: