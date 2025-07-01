Рождение нового океана: ученые зафиксировали необычное явление глубоко под землей

Ученые обратили внимание на то, что подъем мантии ведет себя по-разному в зависимости от того, что происходит над ним.

В Восточной Африке ученые заметили подъем мантии Земли, который может привести к созданию нового океанического бассейна. Он медленно разрывает огромный континент, пишет Earth.

Группа ученых под руководством Университета Саутгемптона провела исследование, в рамках которого были изучены образцы лавы из более чем 130 относительно молодых вулканов по всей Афарской впадине, где сходятся три расходящиеся границы плит - Главный Эфиопский рифт, Рифт Красного моря и Рифт Аденского залива. Они смогли узнать больше подробностей о подъеме мантии в этом регионе.

Ученые пришли к выводу, что подъем мантии под Афарским регионом не является простым или однородным. Он состоит из плюмов и различных типов горячего мантийного материала.

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"Мы обнаружили, что мантия под Афаром не является однородной или стационарной - она пульсирует, и эти пульсации несут в себе отчетливые химические сигнатуры", - поделилась ведущий автор исследования Эмма Уоттс.

Ученые объяснили, что эти плиты растягиваются и истончаются, из-за чего горячий материал может легче подниматься вверх. Это приводит к ослаблению коры Земли и ускорению рождения нового океанического бассейна.

Кроме того, подъем мантии ведет себя по-разному в зависимости от того, что происходит над ним. Ученые рассказали, что в местах, где земная кора быстро разрывается, поток мантии быстрее и более сконцентрирован.

Исследование показало, что подъемы мантии являются не просто изолированными явлениями в недрах Земли. Они формируются и управляются движением тектонических плит над ними, что создает динамическую связь между недрами Земли и поверхностью планеты.

В данный момент ученые могут услышать пульсации мантии Земли под Эфиопией. По их словам, в будущем это может привести к появлению нового океана.

Под поверхностью Земли заметили странное ускорение сейсмических волн

Ранее ученые под руководством геолога Мотохико Мураками узнали раскрыли новые подробности о необычном ускорении сейсмических волн на глубине около 2700 километров под поверхностью Земли. Это явление десятилетиями оставалось научной загадкой.

Долгие годы ускорение волн связывали с минералом перовскит, который под экстремальным давлением превращается в так называемый постперовскит. Последние лабораторные эксперименты и компьютерное моделирование показали, что главную роль играет деформация этих кристаллов.

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