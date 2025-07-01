Дата 1 июля интересна народными обычаями и необычными запретами для женщин. Праздник сегодня в Украине отмечается в сфере культуры, а в мире - социальной защиты. Православные люди молятся святым, которые помогают в учебе.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Что за праздник сегодня народный
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
В старом стиле христиане восхваляли мучеников Леонтия, Феодула и Ипатия. Но с переходом ПЦУ на новоцерковный стиль не всем верующим известно, какой сегодня церковный праздник отмечать теперь. Это дата чествования братьев-чудотворцев Кузьмы и Дамиана, которым молятся о помощи в учебе, освоении новых знаний, успешной сдаче экзаменов и т.п.
Какой сегодня праздник в Украине
Несколько известных украинцев появились на свет в сегодняшнюю дату. Среди них стоит вспомнить астрофизика Йосифа Шкловского, политик ОУН Олега Штуль-Ждановича, художника Владислава Ерко и композитора Ивана Небесного.
Главное культурное мероприятие сегодня - День архитектуры. Мы не только вспоминаем выдающиеся архитектурные украинские памятки, но поздравляем всех архитекторов. Есть ещё одно профессиональное торжество 1 июля - праздникДень следователя полиции.
Какой сегодня праздник в мире
ООН огласила эту дату Днем борьбы с бедностью. По всей планете проводятся конференции по обсуждению способов преодоления нищеты.
Многие страны мира празднуют национальные праздники сегодня - День независимости Руанды и Бурунди, День врача и Индии, День налоговика в Молдове, День военно-морских сил в Турции, Праздник молодежи в Болгарии, День имбирного печенья в США.
Мировые талантливые и знаменитые люди, рожденные 1 июля, это философ Готфрид Лейбниц, писательница Жорж Санд, кинорежиссер Уильям Вайлер, британская принцесса Диана Уэльская, актрисы Памела Андерсон и Лив Тайлер.
Что за праздник сегодня народный
Украинцы называли эту дату Кузьминки летние и посвящали сбору малины. Ягоды перерабатывали в варенье, а листья сушили и зимой использовали в народной медицине.
Удачным праздник сегодня считается для женского пола и девичьих посиделок. Незамужние девушки плели венки и гадали на суженых.
Что нельзя делать сегодня
После многолетних наблюдений за природой славяне придумали такие поговорки:
- утром нет росы - к дождю;
- много комаров и мух - к жаре;
- если липа отцвела, то будет ранняя осень;
- если ярко мерцают звезды ночью, ждите грозу.
Знать о запретах этой даты не менее важно, чем понимать, какой праздник 1 июля наступает в народе. Запрещено завидовать, жаловаться на жизнь, сплетничать. Одна примета касается женщин - им нельзя тяжело работать, иначе появятся проблемы с женским здоровьем.