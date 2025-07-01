Возле водопада можно поплавать на каяке или лодке.

Если вы хотите поехать на отдых в Испанию, то эксперты советуют посетить невероятное место с чистыми голубыми водами, загадочными пещерами и веселыми прогулками на каяках. Речь идет о городе Малага, который является популярным для отдыха с 1960-х годов благодаря своим историческим памятникам, активным районам и насыщенной ночной жизни. Об этом пишет Express.

Также недалеко от города можно посетить известное место для вечеринок, а именно Марбелью.

Кроме того, в 50 минутах езды от аэропорта Малахи расположен прекрасный город Нерха, который имеет одни из лучших пляжей в Испании.

"Если вы хотите убежать от шумных вечеринок, это место является менее туристическим, имеет несколько замечательных мест для прогулок и предлагает много очарования. Между скалами спрятан водопад Маро или Каскада де Маро", - говорится в материале.

Там можно поплавать на каяке или лодке, чтобы посмотреть на этот водопад, который находится в пределах береговой линии села Маро и в 3 км от Нерха.

"Этот водопад - одно из самых волшебных природных чудес во всем регионе", - заверили в Travel Choreography.

В то же время одна из пользовательниц TikTok Хелена поделилась своим опытом посещения этого места:

"Мы остановились в Малаге, у нас был автомобиль, поэтому мы поехали туда, припарковались на автостоянке на вершине холма, затем есть автобус за три евро, который отвезет вас вниз, или вы можете пойти пешком за 15 минут вниз и обратно, но это очень круто! Мы просто спустились прямо к пляжу Маро, взяли напрокат каяки и поплыли туда".

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