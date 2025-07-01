Готовы проверить свои способности?

Головоломки на поиск числа или определенного предмета – это не просто развлечение, но и тест для ваших когнитивных способностей.

В частности, такие задания проверяют вашу наблюдательность, внимательность к деталям, логическое и критическое мышление и даже тренируют память. УНИАН подготовил для вас интересную головоломку.

Ниже вы увидите коллаж с лицами мужчин. Все они одинаковые, за исключением одного. Вам нужно отыскать того из них, который отличается от других. На задание мы отвели очень мало времени. Только гении и очень внимательные читатели найдут ответ за 5 секунд.

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Готовы? Время пошло.

Что ж, время на поиск мужчины, который отличается от остальных, исчерпано. Если вы справились так быстро, у вас талант к таким задачкам. Замечать мелочи в общей картине действительно непросто, но это очень полезный навык, который не раз придет вам на помощь.

Больше интересных заданий от УНИАН

Предлагаем вам попробовать найти слово "поле" в сверхсложной оптической иллюзии. Справиться с этим заданием нужно всего за 8 секунд.

Если же вам больше нравятся задания с числами, можете проверить свои способности в головоломке, где надо найти число 205. На ответ мы отвели 9 секунд.

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