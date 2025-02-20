В состав вооружения интегрирована дальнобойная европейская ракета воздушного боя Meteor.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности руководство компании Saab, которая создала Gripen, заявило, что верит, что истребитель окажется на вооружении украинских Воздушных сил.

В эфире телемарафона авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко рассказал, что JAS 39 Gripen имеют определенное преимущество перед американскими истребителями F-16 и французскими Mirage 2000.

Романенко рассказал, что JAS 39 Gripen - обычный многоцелевой истребитель, который на момент своего создания уже был поколению "четыре плюс", который способен работать по наземным и воздушным целям. Как пояснил эксперт, он имеет ряд преимуществ даже по сравнению с западными самолетами, которые Украина уже получила от партнеров. В частности, в состав его вооружения интегрирована европейская ракета большой дальности воздушного боя Meteor, дальностью поражения - 200 км.

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"Американские ракеты пока имеют максимальную дальность поражения 160 км. Кроме того, Gripen способен нести сразу две крылатые ракеты Taurus, которые также входят в номенклатуру его вооружения. Романенко обратил внимание на то, что Mirage 2000 способен нести под крылом только одну ракету Scalp, а Gripen - две. То есть для выполнения боевых задач этих самолетов Украина будет нуждаться вдвое меньше", - подчеркнул специалист.

Также он напомнил, что Украина получила истребители F-16 без системы обмена тактической информации Link 16. При этом на Gripen стоит соответствующая система, которая по своей скорости передачи данных вдвое превышает Link 16. Романенко рассказал:

"То есть, если бы мы получили Gripen, то наши пилоты были бы не только лучше вооружены, а были бы еще лучше обеспечены тактической информацией. То, что мы не имеем в F-16. А информация - тоже оружие... Кроме того, если бы мы получили последние модели Gripen, тогда наши Воздушные силы смогли бы выполнять основные задачи, которые сейчас делать не способны, - уничтожать российские носители КАБов и на равных проводить воздушные бои с истребителями РФ".

Он добавил, что указанные американские и французские истребители такой возможности украинским пилотам пока не дают. То есть, ВСУ не может вести бои с современными российскими истребителями.

"По дальности ракет и дальности радаров, которые установлены на F-16 и Mirage, мы не можем доставать носители КАБов, которые россияне сбрасывают на расстояние 60-70 км от линии фронта", - пояснил эксперт.

Он также предположил, откуда Украина потенциально может получить Gripen.

"Нам обещают старые подержанные модели. Откуда они возьмутся? Например из Чехии, где Воздушные силы на основе лицензии получили 14 Gripen, а сейчас заказали себе на замену F-35. То есть Швеция имеет проблему, куда деть лишние Gripen. Возможно, именно эти самолеты "пойдут" в Воздушные силы ВСУ...", - сказал Романенко.

Самолеты Gripen для Украины

Напомним, во время Мюнхенской конференции по безопасности представитель Saab, которая создала Gripen, заявил, что верит, что самолет окажется на вооружении украинских Воздушных сил.

Говорилось, что сначала украинские специалисты могут пройти обучение в Швеции и осваивать самолеты. Это позволит Украине получить подержанные Gripen в старых модификациях (то есть JAS 39C/D). Партия может состоять примерно из 14 самолетов.

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