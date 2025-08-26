Истребители Gripen обошлись Таиланду значительно дешевле, чем другие истребители поколения 4+.

Оборонный гигант Saab объявил о заключении твердого заказа (подтвержденный заказ, который обязателен к исполнению) на истребители Gripen E/F, который стал первым с 2013 года. Благодаря этому стала известна стоимость шведского истребителя, пишет Defense Express.

Отмечается, что Saab заключил контракт с Воздушными силами Таиланда. В общей сложности Бангкок должен получить четыре истребителя, три из которых в одноместной версии Gripen E, а еще один - двухместный Gripen F. Поставки самолетов должны быть осуществлены до 2030 года.

Также Таиланд планирует заказать еще 8-10 самолетов. Они должны усилить страну до 2034 года.

В издании поделились, что общая цена поставки составляет около 5,3 млрд шведских крон (553 млн долларов). Из этого выходит, что один Gripen обойдется Таиланду примерно в 138,25 млн долларов.

В издании подчеркнули, что это значительно дешевле, чем другие истребители поколения 4+. Например, покупка французских Rafale обошлась Сербии в 225 млн евро за один самолет.

Журналисты напомнили, что Таиланд уже эксплуатирует эскадрилью Gripen C/D. Благодаря этому стране не придется закупать часть необходимой наземной инфраструктуры.

Тем не менее для Gripen почти нет шведского вооружения, кроме противокорабельных ракет RBS-15. Поэтому все ракеты и бомбы необходимо будет покупать отдельно, добавили в издании.

Стоимость других современных истребителей

Напомним, что ранее Сербия заказали 12 французских истребителей Rafale по 225 млн евро за самолет.

Также сообщалось о том, что Италия закупила Eurofighter Typhoon по цене в 337 млн долларов за один истребитель. Всего страна планирует получить 24 новых истребителя в течение следующих 11 лет.

