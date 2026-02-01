Украина и Швеция обсудили передачу Gripen и ракет Meteor: детали от Минобороны

Также Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи в области безопасности для Украины.

Министр обороны Украины Михаил Федоров обсудил с министром обороны Швеции Полом Йонсоном передачу самолетов Gripen и ракет Meteor, сообщается в Telegram-канале министерства обороны.

"Министр обороны Михаил Федоров обсудил с министром обороны Швеции Полом Йонсоном противодействие баллистике через PURL, запуск программы Brave–Sweden для оборонных инноваций и передачу самолетов Gripen и ракет Meteor", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны добавили, что Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи в области безопасности для Украины, в который входят ПВО, радары от Saab, системы радиоэлектронной борьбы и дроны - в частности для дальнобойных ударов (deep strike).

Видео дня

Истребители Gripen или "шведские грифоны"

Gripen Е или Saab JAS 39E - это современный многоцелевой истребитель шведской разработки и производства, предназначенный для выполнения задач в воздухе, на земле и на море.

Как отмечает РБК-Украина, Украина уже давно интересуется шведскими самолетами. Вопрос Gripen остается актуальным, хотя в настоящее время украинские военные имеют на вооружении американские истребители F-16 и французские самолеты Mirage.

Примечательно, что в 2023 году Швеция дала разрешение на обучение украинских пилотов на этих истребителях. Затем парламент Швеции поддержал поставку самолетов в Украину. Издание отметило, что таким образом готовилась почва для передачи истребителей нашей стране.

Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения производит компания Saab. Его название происходит от мифического существа - грифона, символизирующего божественную силу.

В 1979 году началось проектирование самолета, первый полет состоялся в 1988 году, а в 1997 году Gripen поступил на вооружение ВВС Швеции. Всего компания произвела около 250 самолетов, стоимость каждого составляет от 30 до 60 млн долларов в зависимости от модификации.

JAS 39 Gripen E - это усовершенствованная версия предыдущих моделей самолета, которая имеет улучшенные характеристики и возможности.

Основные характеристики Gripen E:

Двигатель - General Electric F414-GE-39E, обеспечивающий тягу до 22 000 фунтов с форсажем. Он предлагает на 25% больше тяги по сравнению с предыдущими моделями, благодаря чему улучшается его маневренность и эффективность;

Радар - активная фазированная антенная решетка (AESA) Raven ES-05 обеспечивает высокую точность и дальность после обнаружения целей;

Системы вооружения - Gripen E оснащен 10 точками подвески, позволяющими нести широкий спектр вооружений, включая ракеты Meteor, IRIS-T, Taurus и различные типы бомб и ракет класса "воздух-земля" и "воздух-воздух".

Авионика - современная система управления полетом и сенсорами обеспечивает высокую степень интеграции и автоматизации. Кабина оснащена многофункциональными дисплеями и системой управления с использованием голосовых команд;

Мобильность и поддержка - истребитель спроектирован для эффективного выполнения боевых задач в различных климатических условиях и способен базироваться на аэродромах с ограниченной инфраструктурой. Это делает самолет универсальным для эксплуатации в самых разнообразных операционных средах.

Издание отмечает, что этот самолет кроме Швеции также используется в Бразилии и Чехии. Его продолжают модернизировать, чтобы он соответствовал современным требованиям.

Что касается ракет Meteor, их заявленная дальность составляет более 200 километров. Это значительно больше, чем возможности истребителей F-16, которые сегодня Украина имеет в своем авиапарке.

Издание поделилось, что использовать ракету могут подержанные истребители Gripen C/D, которые Украина хотела бы получить в 2026 году. Целеуказание будут предоставлять самолеты ДРЛВ Saab 340 AEW&C, две единицы которых Швеция также обещала Украине.

Истребители Gripen для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна готова предоставить Украине самолеты и ресурсы для разминирования Черного моря в случае подписания мирного соглашения с Россией. Кристерссон добавил, что таким образом Швеция внесет свой вклад в гарантии безопасности для Украины и остальной Европы. В то же время, по словам премьера, необходимо будет получить официальное одобрение этого решения парламентом Швеции.

Также мы писали, что на шведские истребители Gripen установят немецкие крылатые ракеты Taurus. Военно-воздушные силы Швеции заявили, что страна уже вскоре сможет наносить глубокие удары далеко в тылу врага благодаря такой интеграции. Командующий ВВС Швеции, генерал-майор Йонас Викман поделился, что работу выполнили даже раньше установленных сроков. Он назвал будущее внедрение этого оружия "огромным шагом", поскольку ранее у страны не было никаких возможностей для глубоких ударов или наступательной противовоздушной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: