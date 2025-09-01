Известно, что "Фламинго" уже находятся в серийном производстве.

В сети опубликовали видео, которое, как пишут СМИ, показывает запуск украинской крылатой ракеты "Фламинго". Журналисты предположили, что били по целям во временно оккупированном Крыму, однако ранее считалось, что атака состоялась с помощью других украинских ракет - "Длинных Нептунов".

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов сомневается в правдивости такой информации.

"Как по мне, очень трудно найти информацию. Тем более [подтвердить факт] поражения "Фламинго" и поражения "Длинного Нептуна" - думаю, что на спутниковых снимках они будут очень похожи. Поэтому, очевидно, что сейчас мы можем только строить предположения, и у каждого будет собственное предположение", - прокомментировал он в эфире Radio NV.

Жирохов добавил, что "Фламинго" уже находятся в серийном производстве.

"Но такого, чтобы использования, чтобы были твердые наши понимания того, что они уже использовались, как по мне, еще пока нет. Но, думаю, в ближайшее время мы увидим более мощные доказательства их использования", - заверил эксперт.

Ракета "Фламинго" - что известно

"Фламинго" (FP-5) является новой дальнобойной украинской ракетой, которую разработала компания Fire Point. Впервые ее публично представили в августе 2025 года, после чего было объявлено о начале серийного производства.

В то же время авиаэксперт Константин Криволап объяснил, в чем залог успеха украинской ракеты "Фламинго". По его словам, будущий успех новой ракеты "Фламинго" в том, что россияне о ней мало знают.

"Большое количество экспертов отмечают, что Украина демонстрирует потенциал стать лидером в гибридной авиации. Это не просто в каком-то виде, а именно в гибридной авиации, когда сочетаются возможности авиации, беспилотных систем, ракетного вооружения, которое имеет те же принципы наведения, управления, управления (которые уже понятны в Украине и реализованы в наших ракетах). Это традиционное сочетание самолетов с дронами и очень существенным использованием искусственного интеллекта", - отметил Криволап.

