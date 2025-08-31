В сети впервые показали запуск 'Фламинго' (видео)

Пока неизвестно, где состоялись запуски и по каким целям отработали украинские ракеты.

В сети впервые показали запуск ракет "Фламинго" производства украинской компании Fire Point.

Кадры запуска "Фламинго" опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек". На видео видны пуски с наземных установок и полет ракет в небе.

"Красиво, правда? Как бы это странно не звучало, но видео прихода куда-то по целям этого добра зависит частично от нас, но конечно от россиян", - отмечает канал.

Пока неизвестно, где состоялись запуски и по каким целям отработали украинские ракеты.

"Фламинго" - что известно об украинской ракете

Украинская ракета "Фламинго" (FP-5) - это новая дальнобойная крылатая ракета, разработанная компанией Fire Point. Ее впервые публично представили в августе 2025 года, и уже тогда было объявлено о начале серийного производства.

По официальным характеристикам, дальность "Фламинго" достигает около 3000 километров, вес составляет примерно шесть тонн, а боевая часть имеет массу более 1150 килограммов. Ракета способна развивать скорость до 950 километров в час, а система наведения сочетает GPS/GNSS и инерциальное управление, устойчивое к радиоэлектронной борьбе.

Компания Fire Point, основанная в 2022 году, сначала специализировалась на ударных беспилотниках, а затем разработала FP-5 как главный элемент украинской программы высокоточного оружия. Ожидаемая производственная способность - до двухсот ракет в месяц.

