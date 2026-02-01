Дроны являются будущим любой войны, но они не заменят пехоту, - британский офицер

По словам подполковника, большая часть работы пехотинцев не изменится в ближайшем будущем.

С начала полномасштабной войны в Украине многие страны мира убедились в том, что беспилотные технологии могут стать будущим любого другого вооруженного конфликта. Тем не менее, не все согласны с тем, что дроны полностью заменят пехоту на поле боя, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Британский подполковник Бен Ирвин-Кларк в комментарии Business Insider заявил, что большая часть работы пехотинцев, вероятнее всего, не изменится, даже несмотря на распространение беспилотных технологий.

"Мне кажется, что 80% работы пехотинца останется точно такой же, как и в эпоху Наполеона. Вы должны быть в хорошей физической форме. Нужно быть сильным и выносливым. Нужно уметь выживать в полевых условиях. Нужно уметь копать ямы. Это не изменилось. Сомневаюсь, что это изменится в ближайшее время", - сказал он.

Ирвин-Кларк считает, что наземная война и пехотные бои имеют тенденцию к регрессии. Он подчеркнул, что практически в любой войне рано или поздно все заканчивается тем, что "два парня в грязной яме дерутся с помощью косы или лопаты".

"Как только танк уничтожен, вы просто переходите к следующему типу технологии, и в конечном итоге к пехотинцам. Поэтому я не думаю, что большая часть работы изменилась", - добавил подполковник.

По словам Ирвина-Кларка, эта преемственность скорее успокаивает, чем ограничивает. Он допустил, что новые технологии могут быть наложены на существующую основу, а не заменить ее.

Подполковник поделился с журналистами, что его подразделение активно использует дроны, руководствуясь уроками Украины и непосредственными рекомендациями украинцев. Он рассказал, что из 300 человек в батальоне 78 сейчас являются операторами БПЛА или инструкторами.

Директор курса "Unmanned Advanced Lethality Course" майор Рэйчел Мартин в комментарии изданию также выразила мнение, что инструменты войны меняются, но не ее основы. По ее словам, дроны - это просто еще один инструмент для выполнения определенных типов миссий, но не обязательно всех миссий.

Мартин отметила, что хочет, чтобы солдаты рассматривали дроны как инструмент для выполнения определенных миссий.

США имеют пробел в производстве беспилотников - что известно

Напомним, что в Financial Times писали, что США имеют пробел в производстве беспилотных технологий. По его словам, многие американские компании все еще зависят от Китая в вопросах поставки таких ключевых компонентов, как батареи и двигатели для БПЛА.

Ранее Федеральная комиссия по вопросам связи США фактически запретила импортировать китайские дроны в страну. Китай же является лидером индустрии беспилотников.

В 2024 году Китай прекратил продажу батарей американским компаниям-производителям дронов. Этим Пекин заставил таких производителей, как Skydio, ввести нормирование на их продажу.

