США имеют пробел в производстве беспилотников: в FT поделились подробностями

Автор статьи Крис Миллер отметил, что война между Россией и Украиной разоблачила "пробел в производстве дронов" в американской оборонной промышленности.

Незадолго до Рождества Федеральная комиссия по вопросам связи США сделала неожиданный подарок американской индустрии беспилотников и добавила все ключевые компоненты иностранного производства в "Перечень оборудования, представляющего неприемлемую угрозу национальной безопасности". Автор статьи Крис Миллер в Financial Times отметил, что комиссия фактически запретила деятельность китайской компании DJI, которая является лидером индустрии беспилотников.

По мнению Миллера, это открывает рынок для американских компаний, производящих беспилотники. В то же время, это решение также означает переход к более широкому использованию импортных ограничений в технологической конкуренции Вашингтона.

В публикации отмечается, что Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC), которая ранее больше занималась регулированием нецензурной лексики на телевидении, теперь занимает центральное место в технологической войне.

Миллер отметил, что комиссия может запрещать импорт любого коммуникационного оборудования, которое, по ее мнению, способствует шпионажу или угрожает критической инфраструктуре: от интернет-маршрутизаторов до дронов.

Автор статьи добавил, что законодательство Конгресса расширило ее полномочия, вооружив ее для противостояния технологическим вызовам, которые ставит Китай.

В статье говорится, что президент США Дональд Трамп также очертил стратегию "доминирования дронов", согласно которой Пентагон планирует приобрести 300 000 малых ударных дронов до 2028 года.

Миллер выразил мнение, что война между Россией и Украиной выявила "пробел в производстве дронов" в американской оборонной промышленности. Он отметил, что многие американские компании все еще зависят от Китая в вопросах поставки таких ключевых компонентов, как батареи и двигатели.

Указывается, что в 2024 году Китай прекратил продажу батарей американским компаниям-производителям дронов. Тем самым, он заставил таких производителей, как Skydio, ввести нормирование на их продажу.

По оценкам, китайская компания DJI продает более половины всех дешевых дронов в мире. Благодаря этому Китай также является лидером в производстве многих ключевых компонентов дронов.

Автор статьи пояснил, что компании могут оправдать разработку специализированных микросхем и другого оборудования только в том случае, если способны амортизировать затраты за счет продажи большого количества единиц продукции.

Поэтому, по словам Миллера, доминирование Китая на рынке сделало невозможным конкуренцию со стороны иностранных компаний.

Примечательно, что во время первого президентского срока Дональда Трампа эту проблему пытались решить за счет введения 25% таможенного тарифа на импорт китайских дронов.

Однако, как указывается в публикации, китайская компания DJI быстро перенесла свою производственную базу для продажи в США в Малайзию. Приводятся данные, что в 2024 году Малайзия экспортировала в США втрое больше дронов по стоимости, чем Китай.

Миллер отметил, что легкость, с которой китайская индустрия дронов перенесла производство, показывает, почему таможенные тарифы являются неэффективными. Он добавил, что сейчас торговые представители Трампа давят на другие азиатские страны, чтобы те ограничили перенаправление китайских товаров.

В статье подчеркивается, что запрет на беспилотники является не первым случаем, когда США не разрешают импорт китайских технологий. Например, во время первого президентства Трампа, был введен запрет на использование телекоммуникационного оборудования Huawei.

Также Миллер рассказал, что Конгресс США сейчас рассматривает законопроект, направленный на усиление полномочий Министерства торговли. Законодатели-республиканцы недавно призвали министра торговли Говарда Лутника использовать эти полномочия против импорта китайского оборудования в таких секторах, как центры обработки данных, робототехника и энергетическая сеть.

Автор в статье выразил мнение, что шаг Федеральной комиссии по коммуникациям против дронов показывает, что администрация Трампа имеет достаточно юридических полномочий, если решит действовать.

Он прогнозирует, что Пекин не будет доволен, но его давняя практика заставлять китайские компании покупать местные товары подорвет любую критику.

Миллер не исключил, что в этом году целевые ограничения на импорт могут выглядеть более привлекательными, чем общие пошлины.

