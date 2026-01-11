В ГУР показали фото нового российского беспилотника 'Герань-5'

Длина дрона - около 6 метров, размах крыльев - до 5,5 метра.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины показало фото нового российского ударного беспилотника "Герань-5". Кадры появились на сайте ведомства 11 января.

Отмечается, что этот боевой летательный аппарат оккупанты запустили в начале 2026 года во время одной из комбинированных воздушных атак против Украины.

Видео дня

Российский дрон "Герань-5": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 11 января ГУР заявило, что враг впервые применил против Украины ударный БПЛА "Герань-5". Он имеет длину около 6 метров, размах крыльев - до 5,5 метра. Аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство его ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии, отметили в разведке.

В ГУР рассказали, что противник использовал 12-канальную систему спутниковой навигации "Комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов. Также установлено использование реактивного двигателя Telefly - такого, как враг применяет на БПЛА "Герань-3", однако с большей тягой.

Масса боевой части "Герань-5" составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1 000 км.

Кроме того, разведчики отметили, что зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

Вас также могут заинтересовать новости: