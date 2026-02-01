БТР-22 может иметь улучшенную защиту и эргономику: эксперт про новую российскую 'броню'

Россияне, вероятно, готовят "механизированные кулаки" для противостояния с НАТО.

БТР-22, который Россия демонстрирует на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, это действительно новая разработка российского ВПК. Впервые они показали этот БТР в 2023 году, отметил Иван Киричевский, военный эксперт Defense Express.

Он отметил, что проект БТР-22 создавался на основе БТР-87 и более раннего БТР-90. По словам Киричевского, единственный опытный образец БТР-90 россияне потеряли в 2023 году во время боев за Авдеевку. Хотя во время учений "Запад-2025" в Беларуси российские военные демонстрировали, что якобы уже используют БТР-22, как линейный образец.

"Главная "генетическая" черта этой линейки БТР-90 – БТР-87 – БТР-22 – это лучший уровень защиты. И лучший уровень эргономики для экипажа и десанта. В БТР-22 еще есть деталь о выносе аппарели для выхода десанта в корму и выносе силовой установки в носовую часть", - написал эксперт.

Он отметил, что ВПК страны-агрессора уже около пары десятков лет пытается создать для российской армии колесный бронетранспортер "лучшего уровня, чем БТР-82А". Но армия не соглашается на замену. Он отметил, что частной компанией-разработчиком БТР-22 руководит старший брат Максима Галкина – "того самого "оппозиционного" российского комика".

"БТР-22 значительно лучше, чем о нем принято писать. И очень хорошо, что по своим субъективным причинам армия РФ до сих пор не перешла на серийность по этой машине", – добавил он.

Эксперт предположил, что россияне продолжают вооружать армию машинами, создавая "классические механизированные кулаки с артиллерией и авиационным прикрытием". Он добавил, что в современной войне дронов в Украине большие бронированные машины не удается применять массово. Однако, по его словам, это не "техническая закономерность современной войны, а скорее оперативное достижение дроноводов ВСУ". При этом, по его мнению, не все армии способны повторить это.

Напомним, что в 2017 году россияне впервые представили БТР-87. Машина предусматривала носовое размещение силовой установки и кормовой выход для десанта, а также многослойную стальную противоминную защиту. Однако в глазах российского военного руководства бронетранспортер имел существенный недостаток - он потерял способность преодолевать водные преграды. Также его критикуют за недостатки вооружения.

