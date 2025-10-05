Эта ракета благодаря боевой части весом 1150 кг обладает огромной ударной силой.

Украина для ударов по энергетическим объектам России начала использовать крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", пишет The Economist.

Отмечается, что эти ракеты намного быстрее беспилотников, летают на высоте 50 метров над землей, имеют дальность полета более 3000 км, а также, благодаря боевой части весом 1150 кг, обладают огромной ударной силой.

"Если FP-5 окажется способной пробивать российские средства противовоздушной обороны, это выведет украинскую кампанию DeepStrike на новый уровень разрушительности. Дальность полета ракеты позволяет ей обманывать оборону, летя по постоянно меняющимся векторам к своей цели", - пишет издание.

В статье говорится, что для изготовления ракет "Фламинго" используются переработанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи, а производство фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов.

Кроме того, как сообщило медиа, компания Fire Point сейчас производит 2-3 ракет "Фламинго" в день, но ожидается, что уже в этом месяце количество возрастет до семи.

Издание обратило внимание и на цену ракеты: каждая стоит около 500 000 долларов. Для сравнения, американская Tomahawk в четыре раза дороже, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку, хотя она, вероятно, точнее и ее труднее сбить.

В статье названы и другие средства, которыми Украина бьет по РФ. Отмечается, что около 60% ударов осуществляют беспилотники Fire Point FP-1, которые могут достигать целей на расстоянии 1500 км и имеют сложное программное обеспечение, устойчивое к радиоэлектронному глушению. По словам эксперта по украинским системам вооружения Елены Крыжановской, FP-1 стоят всего около 55 000 долларов каждый, их выпускают более 100 в день.

Также Украина для ударов применяет более тяжелый и дорогой беспилотник "Лютый", дальность которого составляет 2000 километров.

Как сообщал ранее УНИАН, 31 августа в сети впервые показали запуск "Фламинго". На видео были видны пуски с наземных установок и полет ракет в небе.

Выяснилось, что тогда "Фламинго" ударили по 6 российским катерам в Крыму, а именно в районе села Волошино неподалеку Армянска. В результате удара там погиб российский военнослужащий.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман объяснил, как ракеты "Фламинго" обошли ПВО оккупантов и поразили цели в Крыму. По его словам, важной и главной составляющей любого зенитно-ракетного комплекса является радиолокационная станция (РЛС), которая фиксирует пролет цели, захватывает, сопровождает и дает команду пусковым ракетным установкам уничтожить цель. И именно уничтожение РЛС от комплексов С-400/300 на определенное время дает "окно возможностей".

