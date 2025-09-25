Украина планирует уже в этом году производить дроны на экспорт, - Зеленский

По словам президента, в этом году Украина откроет экспорт новых технологий, но только для тех стран, на которые может рассчитывать.

Украинское дроностроение уже объединило более 300 компаний. В этом году планируется запуск экспорта наших новых технологий в США и другие страны.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с представителями ведущих американских компаний.

Зеленский подчеркнул, что укрепление ПВО является основным приоритетом, и Украина получила хорошие сигналы от президента США и его администрации во время встречи 23 сентября.

Президент проинформировал, что наша страна имеет сильное производство дронов и более 300 технологических компаний.

По его словам, это новое направление для бизнеса и экономики в будущем.

"Есть около 30 крупных компаний, которые готовы быть партнерами. И думаю, что в этом году мы откроем экспорт наших новых технологий только для тех стран, на которые можем рассчитывать, то есть не для врагов и не для тех, кто имеет с ними тесные связи", - сказал Глава государства.

По словам президента, Украина создаст экспортные платформы в Соединенных Штатах, Европе, на Ближнем Востоке и уже получила соответствующее предложение также от одной из африканских стран.

Больше об ударах по РФ

Как сообщал УНИАН, накануне Зеленский сказал, что если Россия не прекратит войну в Украине, кремлевские чиновники должны убедиться, что они знают, где ближайшее бомбоубежище. Он заверил, что он имеет "четкую поддержку" президента США Дональда Трампа относительно ударов по российским целям, в частности по энергетической инфраструктуре и предприятиям, которые производят оружие.

Также президент сказал, что если Украина получит дополнительное оружие дальнего радиуса действия от США, она его использует.

