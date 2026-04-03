Самое козырное оружие США против иранских 'Шахедов' оказалось неэффективным, - Forbes

В некоторых случаях система явно промахивается и дронам удается прорваться.

В любом обсуждении защиты от беспилотников американские пулеметы Гатлинга часто представляются как козырная карта США против иранских беспилотников "Шахед". На бумаге они выглядят невероятно эффективными, однако это не волшебная палочка, которая заставит все дроны исчезнуть, и некоторым "Шахедам" все же удается прорваться. Эксперт Forbes Дэвид Гэмблинг объясняет реальные возможности этого оружия и его основные недостатки.

Последняя линия обороны

Система Centurion C-RAM (противоракетная, артиллерийская и минометная установка) была разработана для защиты баз от ракетного, артиллерийского и минометного огня. Она оснащена встроенным радаром, который отслеживает приближающиеся снаряды, а также 20-мм пулеметом Гатлинга M61A1.

Отличительной особенностью этого орудия является феноменальная скорострельность: шесть вращающихся стволов с электрическим приводом выборочно производят от 3000 до 4500 выстрелов в минуту – то есть от 50 до 75 в секунду. При этом CRAM применяет многоцелевой трассирующий самоуничтожающийся снаряд M940. Он весит 99 грамм и состоит из вольфрамового конуса, пробивающего оболочку цели, и корпуса, который взрывается внутри цели, образуя плотную массу осколков.

Магазин CRAM вмещает 1500 патронов. Это кажется много - 30 очередей по 50 патронов в секунду каждая. Но этого достаточно только для 10 очередей по 20 патронов в секунду при высокой скорострельности. При этом ручная перезарядка CRAM занимает около 30 минут.

Каждый снаряд M940 стоит 168 долларов, поэтому очередь из 150 снарядов обходится примерно в 25 000 долларов, что сопоставимо с ценой беспилотника Shahed.

Проблема C-RAM с дронами

Заявленная частота успешных поражений ракет и снарядов в Ираке составляла 70-80% при среднем количестве 300 выстрелов за бой. Это относительно удобные цели, потому что, хотя они движутся быстро, они летят по очень предсказуемой траектории и снижаются с большой высотыпоэтому их легко обнаружить радаром.

В то же время беспилотники, изготовленные из композитного материала, а не из металла, могут иметь небольшое радиолокационное отражение. А "Шахед" может летать на чрезвычайно низкой высоте, иногда менее 30 метров, по траектории, проходящей между зданиями. Уровень фоновых помех затруднит радиолокационное отслеживание.

Кроме того, в отличие от ракет и артиллерии, "Шахед" не летит по предсказуемой траектории. Некоторые российские версии автоматически выполняют маневры уклонения, когда чувствуют угрозу. Такое уклонение, по меньшей мере, увеличило бы количество снарядов, необходимых для поражения цели.

Количество снарядов в магазине также может быть большой проблемой. Судя по анализу опубликованных видео, C-RAM может потребоваться несколько секунд, чтобы успешно поразить беспилотник, поэтому они могут сбить только четыре или пять, прежде чем закончатся боеприпасы. Учитывая, что Иран атакует волнами беспилотников "Шахед", одного C-RAM может быть недостаточно.

Также существует проблема запасов боеприпасов. Армия США в этом году приобрела всего около 20 000 патронов M940, которых может хватить на пять минут стрельбы.

"Хотя CRAM выглядит великолепно и очень эффективен в своей основной задаче, он просто не предназначен для борьбы с большим количеством беспилотников "Шахед", - отмечает Гэмблинг.

Недорогая и дальнобойная альтернатива

Для решения этой задачи гораздо лучшим вариантом могут стать небольшие беспилотники-перехватчики, разработанные Украиной, стоимостью в несколько тысяч долларов каждый и оснащенные радаром и другими датчиками. Это особенно актуально для долгосрочного конфликта, когда "Шахеды" могут атаковать ночь за ночью, отмечает эксперт.

Наступление эры дронов

Как писал Business Insider, страны Европы и Ближнего Востока пытаются догнать Украину в области технологий противодействия дронам. Однако одних только перехватчиков будет недостаточно для противодействия угрозе.

Хорошая система противовоздушной обороны является многоуровневой, что означает наличие нескольких типов средств защиты, объединенных для защиты от различных типов угроз. Эти системы должны работать вместе, а военные должны знать, как использовать каждую из них отдельно и в комплексе. Это требует планирования и подготовки.

Вас также могут заинтересовать новости: