Американский клон Shahed внезапно стал 'незаменимым' оружием войны, – TWZ

Военные отмечают, что дроны LUCAS хорошо себя проявили в Иране.

Американский дальнобойный беспилотник-камикадзе, скопированный с иранского Shahed-136, впервые был применен в боевых действиях в Иране. И американские военные заявляют, что LUCAS имеет огромный успех, а высокопоставленный офицер CENTCOM назвал его "незаменимым", пишет The War Zone.

Издание пообщалось с бывшим чиновником Пентагона, который настаивал на создании ударных дронов-камикадзе LUCAS, Майклом К. Горовицем. Он занимал должность заместителя помощника министра обороны (DASD) по вопросам развития вооруженных сил и новых возможностей, а также директора Управления политики новых возможностей в Пентагоне с 2022 по 2024 год во время администрации Байдена. Горовиц рассказал, почему США понадобилось так много времени, чтобы полностью принять это оружие.

Он говорит, что потенциал беспилотников рассматривался с мая 2024 года, с момента, когда Россия начала активно применять дроны-камикадзе против Украины. Это был интерес к более дешевым, адаптивным и автономным системам. "Мир уже был знаком с возможностями Shahed по тем тысячам, которые Россия запускала против Украины", – сказал он.

США рассматривали эти дроны как дополнение к дорогому и сложному в производстве оружию. "Идея обратного проектирования Shahed казалась очевидно хорошей. Иран уже досконально ее разработал. Что мы еще могли сделать?", – рассказал Горовиц.

Сумма средств на разработку была небольшой, учитывая масштаб бюджета Пентагона, – десятки миллионов долларов. Но, как он вспоминает, пришлось убеждать различные службы в целесообразности их расходования. В конце концов, разработку поддержала тогдашняя заместительница министра обороны Кэтлин Хикс. Также концепцию продвигал заместитель помощника министра обороны по вопросам прототипирования и экспериментов Алекс Ловетт. Беспилотник создала компания SpektreWorks из Аризоны.

Сложности продвижения он объяснил особенностью менталитета чиновников из американских вооруженных сил, которые были уверены в преимуществах вооружения США. "Потребовалось некоторое время, чтобы люди приняли идею о том, что второстепенные военные возможности могут иметь реальную ценность. Особенно учитывая вполне реальный риск крупного конфликта", – добавил он.

Как США могут использовать LUCAS

Горовиц подсчитал, что производство 46 тысяч беспилотников LUCAS равно производству 400 ракет Tomahawk. Возможности, которые предоставляет такое количество дронов, необходимы США для успешной конкуренции в Индо-Тихоокеанском регионе. Он сказал, что их применение в Иране было вполне успешным.

"Это оружие довольно легко сбить. Поэтому его можно использовать против военных целей в больших количествах, чтобы попытаться преодолеть оборону, или же в сочетании с более сложным оружием, чтобы попытаться обмануть оборону противника и расчистить путь", – говорит он, добавив, что LUCAS можно использовать против любой цели.

При этом, судя по фото, американские дроны-камикадзе оснащены камерой и спутниковым каналом передачи данных оператору. Это означает, что ими можно управлять и корректировать цели. "Это вопрос программного и аппаратного обеспечения. В принципе, нет никакой причины, почему его нельзя было бы использовать для поражения движущихся целей или для координации действий", – пояснил эксперт.

Он отметил, что армия США будет широко применять такие дроны. Речь идет о десятках тысяч или сотнях тысяч таких систем, которые дополнят ракеты Tomahawk. "LUCAS – это гораздо меньшее по размеру оружие, чем Tomahawk. Это не замена. Нам нужна комбинация высокой и низкой мощности обоих типов систем", – сказал Горовиц.

Комментируя возможное применение этих беспилотников в войне с Китаем, он сказал:

"Если подумать о потенциальной дальности LUCAS, взглянув при этом на максимальную дальность Shahed, то мы могли бы сделать лучше. Я думаю, это означает, что теперь у вас есть новые векторы атаки и возможность засыпать пространство боеприпасами таким образом, что это может существенно осложнить китайскую оборону".

Как США использовали беспилотники LUCAS

Напомним, что США впервые развернули беспилотник LUCAS во время скоординированных ударов с Израилем в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана. Там было задействовано подразделение Task Force Scorpion, сформированное на основе экспериментального подразделения беспилотников американской армии.

При этом беспилотники, разработанные в США, стоят 35 тысяч долларов. Они дешевле иранских Shahed-136 за 50 тысяч долларов. LUCAS немного легче, разработан для модульной полезной нагрузки и автономной координации, тогда как Shahed-136 обычно несет более тяжелую взрывную нагрузку, что делает акцент на ударах грубой силы, а не на сетевых операциях.

