Подразделение, на вооружении которого стоят легкие беспилотники, готово к возможным боевым действиям против Ирана.

Первое подразделение беспилотников-камикадзе Пентагона готово к действиям, если президент США Дональд Трамп решит нанести удары по Ирану. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников и аналитиков.

Подразделение беспилотников, известное как Task Force Scorpion, развилось на основе экспериментального подразделения беспилотников американской армии. По словам представителя Центрального командования США капитана Тима Хокинса, оно уже готово к операциям.

Он уточнил, что США создали эскадрилью беспилотников в прошлом году. И сейчас подразделение является частью регионального наращивания военных сил США на Ближнем Востоке. Это первое возможное боевое применение этого подразделения, уточнили авторы.

Видео дня

Издание напомнило, что подразделение успешно испытало запуск беспилотника в Персидском заливе в середине декабря с палубы американского десантника "Санта-Барбара", одного из прибрежных боевых кораблей в регионе, который сегодня находится в составе американской армады.

Развертывание подразделения знаменует собой "отход от зависимости американских военных от многомиллионных платформ, таких как MQ-9 Reaper, которые все труднее оправдать в конфликтах с высоким уровнем истощения военнослужащих и массовым использованием войск", – сказала аналитик по вопросам обороны Forecast International Анна Мискелли.

"Но тот факт, что беспилотники были созданы с помощью обратного проектирования иранского Shahed-136, показывает, что США все еще пытаются догнать Россию и Иран после многих лет использования Россией и Ираном беспилотников-камикадзе для поражения целей, в частности в Украине", – говорится в статье.

По оценкам Центрального командования, стоимость каждого из беспилотников составляет около 35 тысяч долларов. Речь идет о дронах LUCAS, которые производятся компанией SpektreWorks из Аризоны. Их могут использовать для атак, разведывательных миссий и морских ударов. Согласно отдельному заявлению Центрального командования, дроны имеют "широкую дальность полета и предназначены для автономной работы".

Полезная нагрузка беспилотника LUCAS в 18 килограммов означает, что его нельзя использовать против устойчивых иранских целей. Но "эта сила была бы эффективным способом атаки на распределенные цели в Иране, такие как объекты по производству ракет, дорожные сети и места запуска ракет", – утверждает Брайан Кларк, аналитик аналитического центра Института Гудзона и бывший стратегический планировщик ВМС США.

"Уничтожение таких целей требует множества рассредоточенных атак, для которых хорошо подходят недорогие дроны", – сказал он, отметив, что Иран больше не имеет значительной сети противовоздушной обороны, поэтому может не иметь возможности сбить многие из них.

Создание собственного Shahed в США

Напомним, что американские военные открыто признали, что разработали новый ударный беспилотник, обратно спроектировав захваченный иранский Shahed-136. Отмечается, что LUCAS обходится значительно дешевле MQ-9 Reaper, который стоит 30 млн долларов. Таким образом, по цене одного Reaper США могут изготовить 857 LUCAS.

Вас также могут заинтересовать новости: