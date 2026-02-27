Первое подразделение беспилотников-камикадзе Пентагона готово к действиям, если президент США Дональд Трамп решит нанести удары по Ирану. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников и аналитиков.
Подразделение беспилотников, известное как Task Force Scorpion, развилось на основе экспериментального подразделения беспилотников американской армии. По словам представителя Центрального командования США капитана Тима Хокинса, оно уже готово к операциям.
Он уточнил, что США создали эскадрилью беспилотников в прошлом году. И сейчас подразделение является частью регионального наращивания военных сил США на Ближнем Востоке. Это первое возможное боевое применение этого подразделения, уточнили авторы.
Издание напомнило, что подразделение успешно испытало запуск беспилотника в Персидском заливе в середине декабря с палубы американского десантника "Санта-Барбара", одного из прибрежных боевых кораблей в регионе, который сегодня находится в составе американской армады.
Развертывание подразделения знаменует собой "отход от зависимости американских военных от многомиллионных платформ, таких как MQ-9 Reaper, которые все труднее оправдать в конфликтах с высоким уровнем истощения военнослужащих и массовым использованием войск", – сказала аналитик по вопросам обороны Forecast International Анна Мискелли.
"Но тот факт, что беспилотники были созданы с помощью обратного проектирования иранского Shahed-136, показывает, что США все еще пытаются догнать Россию и Иран после многих лет использования Россией и Ираном беспилотников-камикадзе для поражения целей, в частности в Украине", – говорится в статье.
По оценкам Центрального командования, стоимость каждого из беспилотников составляет около 35 тысяч долларов. Речь идет о дронах LUCAS, которые производятся компанией SpektreWorks из Аризоны. Их могут использовать для атак, разведывательных миссий и морских ударов. Согласно отдельному заявлению Центрального командования, дроны имеют "широкую дальность полета и предназначены для автономной работы".
Полезная нагрузка беспилотника LUCAS в 18 килограммов означает, что его нельзя использовать против устойчивых иранских целей. Но "эта сила была бы эффективным способом атаки на распределенные цели в Иране, такие как объекты по производству ракет, дорожные сети и места запуска ракет", – утверждает Брайан Кларк, аналитик аналитического центра Института Гудзона и бывший стратегический планировщик ВМС США.
"Уничтожение таких целей требует множества рассредоточенных атак, для которых хорошо подходят недорогие дроны", – сказал он, отметив, что Иран больше не имеет значительной сети противовоздушной обороны, поэтому может не иметь возможности сбить многие из них.
Создание собственного Shahed в США
Напомним, что американские военные открыто признали, что разработали новый ударный беспилотник, обратно спроектировав захваченный иранский Shahed-136. Отмечается, что LUCAS обходится значительно дешевле MQ-9 Reaper, который стоит 30 млн долларов. Таким образом, по цене одного Reaper США могут изготовить 857 LUCAS.