Самый мощный авианосец США Gerald Ford прерывает боевую задачу и в экстренно направляется к Криту

Огромный военный корабль, призванный вселять ужас в сердца врагов, неожиданно прервал исполнение "Эпической ярости".

Настоящая драма разворачивается в водах Красного моря, где гордость флота "Джеральд Р. Форд" оказался в критическом состоянии и направляется в ближайший порт на ремонт, сообщает USNI News.

Как сообщает издание, причиной экстренного бегства к берегам Крита стал масштабный пожар, вспыхнувший внутри авианосца. Огонь бушевал в прачечном отсеке более суток, и дым быстро распространился по жилым палубам.

В результате пострадали 3 военнослужащих, двое из которых, как отмечает автор, уже вернулись к службе, а третий был эвакуирован в госпиталь. Еще 200 моряков получили медицинскую помощь в связи с аварией.

Видео дня

По данным СМИ, огонь уничтожил не менее 100 кроватей. И чтобы экипажу было на чем спать, американским ВМС пришлось срочно "одолжить" 1000 матрасов и тысячи комплектов одежды с другого авианосца, который еще только строится.

Пока будет длиться ремонт, корабль фактически выбывает из активной фазы боевой операции, поскольку его самолеты просто не смогут долететь до целей с такого расстояния. Сейчас официальное расследование должно установить, не стали ли причиной пожара старые технические проблемы, о которых было известно заранее.

Проблемы с авианосцами США

Ранее УНИАН писал о проблеме с туалетами на корабле. Катастрофа включает серьезные сбои в вакуумной канализационной системе авианосца, обслуживающей около 650 туалетов, из-за чего обслуживание каждого элемента занимает много времени. Моряки также поделились, что из-за рекордно долгой командировки они испытывают усталость, скучают по семье, а некоторые рассматривают возможность уйти со службы.

Добавим, что эксплуатация атомного авианосца USS Abraham Lincoln, который США развернули на Ближнем Востоке, ежедневно обходится американскому бюджету примерно в 2,5 миллиона долларов из-за логистики, обслуживания экипажа и техники. В эти расходы также входят значительные операционные нужды, например обслуживание самолетов-заправщиков на борту, водоснабжение и поддержка сложной техники авианосца.

