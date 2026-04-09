В РФ возник кризис с обслуживанием самолетов 'Антонов': аналитики получили документы

По мнению аналитиков, именно по этой причине в последнее время произошли авиакатастрофы с самолетами серии "Ан".

Российская военная авиация оказалась в состоянии глубокого кризиса из-за невозможности обслуживать самолеты серии "Ан". Об этом свидетельствуют внутренние документы АО "Авиаремонт", которые оказались в распоряжении Dallas.

Аналитики отмечают, что за каждым взлетающим российским военным самолетом стоит государственное предприятие АО "Авиаремонт". Оно является главной ремонтной компанией военной авиации России, действующей под управлением госкорпорации "Ростех" и ее дочерней структуры – Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

""Авиаремонт" является ключевым звеном, от которого зависит боеспособность всего парка Воздушно-космических сил (ВКС) России. Впрочем, внутренние документы предприятия свидетельствуют о том, что отрасль находится в глубоком кризисе", – говорится в публикации.

В частности, документы до декабря 2025 года указывают на стремительный упадок авиаотрасли РФ. Аналитики добавляют, что ярче всего это видно на примере самолетов серии "Ан" киевской разработки. Эти советские машины Россия уже не способна ни производить, ни заменить, ни полноценно обслуживать из-за западных санкций.

Объясняется, что после аннексии Крыма в 2014 году авиационные связи между Россией и Украиной практически мгновенно были прерваны. В то же время Москва лишилась доступа и к украинским конструкторским разработкам, и к запчастям, и к производственным мощностям.

По данным издания, в 2016 году в мире не появилось ни одного нового самолета серии "Ан" – Россия осталась с парком устаревших машин, которые еще как-то держатся в воздухе, однако заменить их нечем.

Аналитики сообщили, что следствием этой ситуации стало то, что в декабре 2025 года, после планового ремонта, российский Ан-22 – самый мощный российский стратегический военный самолет – развалился в воздухе во время испытательного полета и упал в водохранилище в Ивановской области. Все семь членов экипажа погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту возможных нарушений правил летной подготовки. Издание отмечает, что катастрофа произошла в том же Иваново, где расположен 308-й авиаремонтный завод (308 АРЗ) – ключевое предприятие по ремонту самолетов серии "Ан".

На этом предприятии поспешили дистанцироваться от инцидента и заявили, что в последний раз этот самолет проходил обслуживание на предприятии еще в 2007 году.

Однако, как отмечает издание, это утверждение не соответствует действительности. Издание получило документ, свидетельствующий о том, что ремонтные работы на этом конкретном самолете проводились на 308 АРЗ еще в августе 2025 года, то есть за 4 месяца до авиакатастрофы.

Аналитики отметили, что если этот случай прошел почти незамеченным, то еще один легко замять не удалось. 31 марта 2026 года во время планового перелета над Крымом потерпел крушение военно-транспортный Ан-26. На борту находилось 29 человек, все погибли.

"Внешних повреждений самолета не было. Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность", – сообщили в Минобороны РФ.

Однако, по словам аналитиков, внутренние документы свидетельствуют, что "техническая неисправность" – это не случайность, а прямое следствие упадка системы технического обслуживания, которую сами российские чиновники в частном порядке признают непригодной.

Катастрофа Ан-26: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что во время катастрофы Ан-26 в Крыму 31 марта погиб командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал Александр Отрощенко. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко ранее предполагал, что, поскольку Отрощенко был действующим командиром авиационного корпуса, его должны были сопровождать еще 6 офицеров штаба флота. По данным российских СМИ, самолет врезался в скалу во время планового полета.

Также мы писали, что капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины (2004-2020 годы) Андрей Рыженко сообщил, что на борту самолета находились офицеры Шестого корпуса Военно-воздушных сил Северного флота РФ. Рыженко добавил, что сам факт нахождения этого корпуса на борту довольно странный, так как он был создан в 2023 году для поддержания Арктической группировки РФ. Он отметил, что его основная задача – ПВО и прикрытие действий сил группировок российских войск именно в Арктике, в районе Северного морского пути. Примечательно, что до 2014 года самолеты этого полка ежегодно прибывали в Крым, где оттачивали свои действия на тренажере недалеко от города Саки.

