В Крыму разбился российский Ан-26, погибли 29 людей: что известно

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Крыму, в результате чего погибли 29 человек, находившихся на борту. Как пишут российские СМИ, ссылаясь на данные Министерства обороны России, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Информационное агентство ТАСС сообщило, что связь с самолетом была потеряна около 18:00 по местному времени во вторник во время планового полета над Крымом, после чего самолет врезался в скалу.

Посзже поисковая группа обнаружила место катастрофы. По сообщению с места происшествия, погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Ан-26 может перевозить на борту до 40 пассажиров. Сколько человек находилось на борту упавшего самолета, неизвестно, однако и упоминаний о выживших нет.

При этом в Минобороны РФ заявили, что "столкновений с самолетом не было", подразумевая, что ракеты или беспилотники не были причастны к катастрофе.

"Предварительная причина крушения – техническая неисправность. На месте работает военная комиссия", – говорится в сообщении.

Самолет Ан-26 находится на вооружении с конца 1960-х годов.

Самолетопад в РФ

Ранее стало известно о том, что российские войска потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34.

Провоенные паблики страны-агрессора предполагали, что борт мог разбиться во время отражения атаки дронов. Вероятно, пилот погиб, тогда как штурману удалось уцелеть.

В свою очередь, украинские СМИ допустили, что россияне могли потерять истребитель-бомбардировщик во время боевого вылета. Противник использует Су-34 в качестве носителя управляемых авиабомб.

