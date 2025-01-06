Турция оказалась еще одной страной, которая имеет свое лазерное оружие.

Турецкая военно-промышленная компания Roketsan поделилась видео испытания собственной системы лазерного вооружения ALKA (DEWS), которое было проведено в конце декабря 2024 года.

"Во время тестовых стрельб ALKA нацелилась и уничтожила воздушные и наземные угрозы, расположенные на разных расстояниях. Система продемонстрировала свои преимущества против целей", - пишет Roketsan в X (Twitter).

В частности, говорится, что эта система смогла уничтожить в воздухе как обычный FPV-дрон, так и БПЛА с неподвижным крылом. А на земле — самодельное взрывное устройство и еще нечто интересное. Defense Express сообщает, что этот лазер смог "прожечь" 10 мм динамической защиты. При этом эксперты подчеркивают, что в этом случае не стоит говорить о "штатных" возможностях — это всего лишь демонстрация потенциала. В дальнейшем возможна модернизация и усовершенствование системы.

Видео дня

Работы над этой лазерной системой велись больше десяти лет, предполагается, что с 2010-х годов. Впервые она была представлена на выставке IDEF в 2019 году.

"Основное вооружение ALKA - это лазерная станция, которая может сбивать дроны на дальности до 1 км, также в комплексе есть опция подавления дронов на дальности до 4 км. Мощность системы составляет 50 кВт", - говорится в материале.

ALKA sahadaki teknolojik üstünlüğümüzü bir kez daha kanıtladı.🦾



Test atışları sırasında birden fazla ALKA, hava tehditlerine ve farklı uzaklıklara yerleştirilen kara tehditlerine kilitlenerek imha etti. Zırh hedeflerine yönelik üstün kabiliyetlerini sergiledi. 🚀



🎯 FPV Drone… pic.twitter.com/8J6KUC20zm — ROKETSAN (@roketsan) December 28, 2024

Что еще известно о разработках лазерного оружия

Ранее УНИАН сообщал, что Украина уже владеет лазерным оружием с названием "Тризуб". "Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер", - заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ.

Кроме того, стало известно, что оборонные компании ускоряют свои планы по разработке недорогого, высокоэнергетического лазерного оружия. Таким образом, разные страны пытаются найти более экономически эффективные способы борьбы с дешевыми БПЛА.

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