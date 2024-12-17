Эксперт рассказал о своем удивлении после того, как командующий СБС заявил о лазерном оружии.

Разработка лазерного оружия является "сложным проектом" — этот процесс, в том числе, связан со множеством технологических вызовов, заявляет директор Defense Express Сергей Згурец. Из-за этого у него вызвало удивление, что о наличии у Украины лазерного оружия всем сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, а не президент Украины Владимир Зеленский.

"Вопрос лазерного оружия остается открытым, хотя есть заявление от Сухаревского, что существует система "Тризуб". Это лазерная система, которая имеет действие на расстояние до 2 км и может уничтожать даже самолеты. Я удивлен, что об этом заявил Сухаревский, а не президент, потому что, если бы действительно был такой прорыв в создании лазерного вооружения в Украине за такое короткое время, это было бы значительным достижением", - отметил Згурец в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, помимо Украины в списке стран, владеющих и тестирующих лазерное оружие, находится США, Великобритания и Германия. К примеру, Соединенные Штаты используют лазер, мощностью около 50 кВт, на одном из своих кораблей. Его дальность — до 1,6 км.

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У Великобритании разработка называется Dragonfire и ее радиус действия, как и у "Тризуба" составляет 2 километра.

"Кстати, сообщалось, что лазер может быть передан в Украину для экспериментальных или боевых испытаний. Об этом заявлял британский министр обороны в прошлом году. Этот лазер британцы разрабатывают еще с 2017 года, и он может удерживать лазерный пучок на расстоянии 2 км в диаметре до 2 см, что позволяет уничтожать воздушные цели", - отмечает эксперт.

Згурец заявил, что детальной информации о том, существует ли лазерное оружие у Украины, он не знает. Эксперт присутствовал на всех выставках вооружения, а также контактировал с американскими производителями, поэтому знал "о потенциале лазерной техники Украины".

"Если действительно в таинственном формате нам удалось создать такую систему вооружений, то это был бы большой прорыв. Я до сих пор удивлен вчерашним заявлением Сухаревского. Надеюсь, что это заявление имеет определенное практическое основание, и увидим, как это проявит себя на поле боя", - подчеркнул он.

Что известно о лазерном оружии

Ранее УНИАН сообщал про ускорение гонки за развертывание лазерного оружия. Это происходит из-за другой угрозы — против относительно дешевых беспилотников.

Кроме того, в Defense Express выяснили, чем может быть на самом деле "Тризуб". В частности, внимание стоит уделить объявленной дальности и классу целей.

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