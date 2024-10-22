В текущем году американская армия уже использовала высокоэнергетические лазеры для сбивания беспилотников на Ближнем Востоке.

Военные по всему миру ищут доступные способы противостоять растущим новым дешевым угрозам, таким как беспилотники. В связи с этим оборонные компании ускоряют свои планы по разработке недорогого, высокоэнергетического лазерного оружия, пишет Financial Times.

Отмечается, что в передовые технологии, которые долгое время считались скорее научной фантастикой, вкладывают значительные средства некоторые из самых известных в мире оборонных подрядчиков. Среди них - американская RTX, европейская MBDA и британская QinetiQ

"Гонка за развертывание оружия, чьи лазерные лучи прорезают металл и уничтожают электронику, приобрела новую актуальность, поскольку правительства ищут более экономически эффективные способы борьбы с распространением дешевых беспилотников и ракет", - говорится в публикации.

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Издание напомнило, что ранее в текущем году запущенные повстанцами-хуситами в Красном море БПЛА британские и американские корабли были вынуждены сбивать дорогостоящими ракетами.

"В конечном итоге экономически невыгодно сбивать беспилотник стоимостью 100 или 1000 долларов с помощью перехватчика стоимостью более 1 миллион долларов", - объяснил исследователь по вопросам обороны в некоммерческом исследовательском институте Rand Europe Джеймс Блэк.

По словам экспертов, рост беспилотных воздушных боев выявил "асимметрию затрат", когда расходы на оборону превышают расходы на наступление. В итоге традиционные перехватчики, такие как ракеты класса "земля-воздух", запускаемые американской системой Patriot, превратились в "сложные системы", которые имеют свою цену, добавил Блэк. Он предположил, что использование на войне в Украине тысяч недорогих беспилотников грозит "сместить асимметрию затрат еще дальше от обороняющейся стороны в пользу нападающей".

Лазерное оружие Британии DragonFire

Как пишет Financial Times, на протяжении десятилетий США проводили исследования так называемого "оружия направленной энергии" - лазеры и мощные микроволновые системы. И в текущем году американская армия уже использовала высокоэнергетические лазеры для сбивания беспилотников на Ближнем Востоке. Другие армии, в том числе Великобритании, Франции, России, Южной Кореи и Китая, также инвестируют в разработку оружия направленной энергии.

К примеру, Министерство обороны Великобритании в апреле заявило, что ускоряет разработку своего лазера DragonFire. В планах страны развернуть соответствующее оружие на кораблях Королевского флота к 2027 году, что на пять лет раньше, чем изначально планировалось, отмечается в статье. Предполагается, что DragonFire сможет стрелять по любой воздушной цели примерно за 10 фунтов и с точностью, эквивалентной попаданию в фунтовую монету с расстояния в километр.

Команду разработчиков возглавляет европейская компания MBDA, в которую входят QinetiQ и Leonardo. Первоначальный контракт на разработку прототипа лазера заключался семь лет назад, и тогда не было никаких гарантий успеха, признали в компании.

"Это был прорыв... мы не знали, доберемся ли мы туда вообще", - признался директор по тактическим ударам в MBDA Майк Мью.

Однако, эксперты предупреждают, что лазерные системы также дороги в создании, и правительствам необходимо учитывать расходы на разработку, акцентировала аналитик Королевского института объединенных оборонных исследований Ноа Сильвия. Также эксперты считают, что лазерное оружие и другое оружие направленной энергии следует рассматривать как дополнительную возможность на поле боя, а не как панацею.

Лазер DragonFire - что сообщалось ранее

Напомним, как писал УНИАН, министр обороны Британии Грант Шаппс заявлял, что собирается ускорить процесс внедрения новых оружейных технологий, а именно лазерного оружия DragonFire.

В апреле текущего года издание The Telegraph писало, что Великобритания может предоставить Украине DragonFire еще до того, как оно будет доведено до идеального состояния.

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