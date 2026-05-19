Видео смонтированы ИИ: кому выгодно раскручивать истерию вокруг мигрантов в Украине, - эксперт

Тему миграции могут целенаправленно раздувать с целью дестабилизации общества.

В Украине нет массовой миграции из-за рубежа и не будет в ближайшие годы. Волна обсуждений вокруг мигрантов может иметь заинтересованную сторону и быть частью информационной кампании, говорится в статье УНИАН.

По словам главы "Офиса миграционной политики" Василия Воскобойника, первые видео о иностранных работниках в Украине, которые начали массово появляться в сети, имели признаки контента, созданного искусственным интеллектом. После чего тему подхватили пользователи, которые начали активно ее тиражировать ради просмотров, охвата и реакции аудитории.

"Это просто информационная атака против украинского общества. Цель – посеять раздор, недоверие, потерю ориентиров у людей", – сказал Воскобойник.

Видео дня

Он отметил, что ключевой является не тема миграции, а эмоциональное истощение общества, которое слышит подобные нарративы.

"Давайте говорить откровенно, проблема ведь не в мигрантах. Проблема в том, что общество, к сожалению, пятый год находится в состоянии постоянного стресса. Мы видим, что, к сожалению, гибнут наши ребята. Понятно, что все это и вызывает возмущение людей, и цель на самом деле – добиться такой реакции", – пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что разговоры о массовой миграции в Украину пока не имеют под собой реальных оснований.

"Никакой массовой миграции у нас нет и не будет в ближайшие годы, потому что это невозможно", – добавил Воскобойник.

Отмечается, что похожая информационная волна наблюдается и в соседней Молдове. На оккупированной Россией территории страны так называемое приднестровское телевидение активно продвигает нарративы о "замещении молдаван" работниками из Индии и Бангладеш.

Кадровый дефицит в Украине - главные новости

По Украине распространилась информационная волна о том, что из-за дефицита рабочей силы в отдельных городах начали привлекать иностранных работников. Так, в Черкассах и Ивано-Франковске появилась информация о привлечении таких работников на строительстве, дорожных работах и коммунальных предприятиях.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что в правительстве рассчитывают активизировать внутренний рынок труда и вернуть украинцев из-за рубежа. В то же время привлечение трудовых мигрантов пока не является приоритетом.

Вас также могут заинтересовать новости: