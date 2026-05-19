Терехов призвал правительство и парламент не допустить массового привлечения трудовых мигрантов в Украину

Ассоциация прифронтовых городов и общин Украины обратилась к Кабинету Министров и Верховной Раде с призывом не допускать массового привлечения трудовых мигрантов и сосредоточить государственную политику на поддержке украинских работников, ветеранов, внутренне перемещенных лиц и возвращении граждан из-за рубежа. Позицию АПМГ озвучил ее руководитель Игорь Терехов.

По словам Терехова, проблема дефицита кадров не должна решаться за счет "массового импорта дешевой рабочей силы", поскольку такой подход лишь консервирует технологическую отсталость экономики.

"Если нам и нужны иностранцы на рынке труда, то это должен быть жестко квотируемый процесс: удержание иностранных студентов, которые уже адаптировались в Украине, и точечное привлечение исключительно высококвалифицированных специалистов для сложных инженерных или технологических проектов восстановления", – заявил глава АПМГ.

Он также обратил внимание, что во многих регионах тысячи людей не могут найти работу, а особенно острой проблемой безработицы остается среди внутренне перемещенных лиц, людей старшего возраста и жителей прифронтовых территорий.

"Украине нужна принципиально иная трудовая политика: масштабные программы переквалификации, поддержка специалистов 50+, первые рабочие места для молодежи, гарантированные программы занятости для ВПЛ и ветеранов. Прежде всего работой должны быть обеспечены граждане Украины", – отметил Игорь Терехов.

Отдельно он подчеркнул необходимость создавать условия для возвращения украинцев домой, а не заменять их иностранной рабочей силой.

"У нас есть огромный внутренний резерв. Сотни тысяч ветеранов будут нуждаться в полноценной реинтеграции в гражданскую жизнь. Миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу. Украина не имеет права подавать своим гражданам сигнал, что им уже ищут замену. Мы должны создавать экономические условия для возвращения украинцев домой, а не искать дешевую рабочую силу за рубежом", – подытожил глава АПМГ.

