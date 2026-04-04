США потеряли два самолета: война в Иране вступила в новую фазу, – Bloomberg

После потерь авиации США конфликт обостряется, а удары по энергетике и кризис вокруг Ормузского пролива усугубляют глобальную напряженность.

Иран заявил о сбивании американского истребителя F-15E Strike Eagle, в то время как еще один самолет США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – потерпел крушение в районе Персидского залива. Эти события стали одним из самых серьезных обострений за пять недель войны, пишет Bloomberg.

По информации Белого дома, одного из членов экипажа F-15E удалось спасти, тогда как поиски второго продолжаются. Об инциденте доложили президенту Дональду Трампу, однако он отказался комментировать спасательную операцию.

В то же время, по данным The New York Times, пилот A-10, разбившегося в Персидском заливе, также был эвакуирован.

Иранские СМИ, в частности Tasnim News Agency, заявили об уничтожении "современного американского истребителя" и опубликовали фото обломков. Если информация подтвердится, это станет первой известной боевой потерей американского или израильского истребителя в этом конфликте.

Параллельно Иран усилил атаки на энергетическую инфраструктуру региона. В Объединенных Арабских Эмиратах остановился крупнейший газоперерабатывающий завод Habshan после пожара, вызванного обломками перехваченного снаряда. В Кувейте загорелся нефтеперерабатывающий завод Mina Al Ahmadi, а также зафиксированы повреждения электростанции и опреснительной установки. Саудовская Аравия сообщила о перехвате нескольких беспилотников.

На фоне эскалации обостряется и ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Водный путь фактически остается закрытым, что уже вызвало резкий рост цен на энергоносители.

Трамп продолжает чередовать дипломатические сигналы с угрозами новых ударов по инфраструктуре Ирана, настаивая на необходимости открытия пролива. В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что атаки на гражданские объекты не заставят Тегеран пойти на уступки.

По данным CNN, несмотря на тысячи ударов со стороны США и Израиля, Иран сохранил до половины своих ракетных пусковых установок и располагает тысячами ударных беспилотников.

Международная реакция также усиливается. Более 40 стран провели консультации по поводу возможного возобновления судоходства в Ормузском проливе. Франция и Великобритания заявили, что военный сценарий решения проблемы маловероятен, а вместо этого необходимо прекращение огня.

Попытка продвинуть резолюцию в Совете Безопасности ООН по разблокированию пролива может столкнуться с сопротивлением России, которая уже раскритиковала эту инициативу.

На фоне войны, которая уже унесла более 5 тысяч жизней, растет и внутреннее давление на Белый дом. Американцы все больше обеспокоены экономическими последствиями конфликта, в частности резким ростом цен на топливо.

Потери авиации США

Вчера впервые с начала войны в Иране армия режима аятолл сбила американский боевой самолет F-15E и штурмовик A-10 Warthog. Последний упал недалеко от Ормузского пролива.

Местные власти уже объявили вознаграждение за обнаружение американского пилота – как живого, так и мертвого.

Главный риск заключается не в потере техники, а в возможном захвате военнослужащего США. В случае попадания пилота в плен Иран получит мощный инструмент политического давления. Еще худшим сценарием может стать провал спасательной операции с дополнительными потерями среди американских военных.

