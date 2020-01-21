Новый БПЛА сможет "видеть" на расстояние до 200 км.

НАТО приняло на вооружение новейшие беспилотники RQ-4D программы Наземного наблюдения Альянса и собирается контролировать ими ситуацию в других странах.

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Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг норвежскому изданию Verdens Gang, передает ТСН.

По словам Столтенберга, БПЛА будут летать над территорией стран-членов НАТО, но также могут увидеть, что происходит далеко в соседних странах. Таким образом, беспилотники должны дать гораздо лучшее понимание того, что происходит с другой стороны границы.

"Если бы мы имели этот потенциал в 2014 году, когда Россия применила военную силу в Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам гораздо более точную информацию о том, что происходит. Во время кризиса наблюдается много растерянности и неопределенности. Тогда достоверная информация о том, что происходит, является чрезвычайно важной", – сказал генсек.

RQ-4D созданные на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Они уже проходят испытания на военной базе на итальянском острове Сицилия и будут полностью взяты на вооружение в 2022 году.