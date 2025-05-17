Путин отправил в Стамбул делегацию низкого уровня, пытаясь унизить американцев.

В случае прямой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, российскому диктатору Владимиру Путину пришлось бы останавливать огонь из-за приобщения президента США Дональда Трампа к мирному процессу.

Об этом советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил в эфире информационного марафона "Единые новости". Он отметил, что россиянам нужна была встречи в Стамбуле с украинской делегацией, чтобы не слить Трампа, поскольку он хотел ее и призвал к прямым переговорам.

"Соответственно, эта встреча состоялась как хотел Трамп, но, конечно, Путин не хотел ехать на прямую встречу с нашим президентом, потому что оказавшись лицом к лицу у него бы не было возможности дальше воевать, ведь тогда бы к переговорам присоединился Дональд Трамп, и Путин был бы вынужден останавливать огонь. А это в его планы не входит", - высказал мнение Лещенко.

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Поэтому, по его мнению, Путин отправил в Стамбул делегацию низкого уровня, пытаясь унизить американцев.

Лещенко считает, что Путин желает дальше воевать, потому что это позволяет ему держаться у власти.

"И, по большому счету, возвращает его субъектность. Потому что, если он не воюет, тогда соответственно он перестает быть многим интересным", - сказал Лещенко.

В этой связи, как отмечает советник, надо продолжать поддерживать Силы обороны Украины, потому что никто, кроме них, не защитит украинцев.

Лещенко подчеркнул, что встреча делегаций Украины и РФ в Стамбуле показала, что проблема находится в Москве.

Также у него спросили, к чему может привести встреча президента США Дональда Трампа с Путиным, если состоится.

"Она может привести к тому, что Трамп лично попытается убедить Путина не блокировать идею, с которой Трамп шел на выборы - идею остановки войны, прекращения огня с последующим заключением каких-то договоров. Но на сегодняшний день мы видели реакцию - Путин унизил Трампа по большому счету, отправив эту делегацию (низкого уровня) в Стамбул", - сказал Лещенко.

Вместе с тем, советник считает, что Путин также унизил Трампа, когда не пошел на 30-дневное прекращение огня.

"Если мы верим в способность Америки отстаивать свой национальный интерес и свое достоинство, то встреча Трампа с Путиным, которая возможно состоится, а возможно нет - это уже может быть последняя черта, после которой должна состояться реакция Америки или прекращение огня. Если не будет ни того, ни другого, - я не знаю на кого рассчитывать в этом бурном мире", - сказал Лещенко.

Он добавил, что раньше не было такого, чтобы Россия навязывала Америке повестку дня.

Переговоры в Стамбуле

16 мая в Стамбуле российская делегация во главе с помощником Путина Владимиром Мединским озвучивала неприемлемые требования и угрозы в отношении украинских территорий.

По словам министра обороны Украины, во время переговоров в Стамбуле обсуждалась возможность личной встречи между Зеленским и Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского с Путиным в будущем возможна, однако при достижении определенных условий.

В Евросоюзе на фоне встречи делегаций Украины и России готовят новые санкции против РФ по четырем направлениям - за войну в Украине, за нарушение прав человека, за гибридную войну и за применение химического оружия.

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