Обещают аппарат с топовым процессором Qualcomm, флагманскими камерами и премиальными материалами.

Компания Nothing подтвердила, что летом выпустит Nothing Phone 3. В отличие от первых двух поколений, это будет полноценный флагман стоимостью около 1000 евро (~44 000 грн). Судя по утечкам, у него есть все шансы заявить о себе как о серьезном конкуренте топовым iPhone и Samsung.

Если сообщения Android Authority верны, смартфон, проходящий под кодовым именем Metroid и номером модели A024, получит флагманский чип Qualcomm, вероятнее всего Snapdragon 8 Elite. Ранее предполагалось, что внутри будет стоять Snapdragon 8s Gen 3.

Источники, знакомые с планами Nothing, также сообщили изданию, что Nothing Phone 3 будет оснащен тройной камерой флагманского уровня, состоящей из большого основного датчика и лучшего перископического зум-объектива, чем у Phone 3a Pro.

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Кроме того, новый смартфон получит премиальные материалы, продвинутую программную оболочку, работающую на Android и сохранит главную фишку – световой интерфейс Glyph на тыльной панели.

Еще ходят слухи, что несмотря на официально озвученную цену около 1000 евро на глобальном рынке, в Индии устройство может стоить менее 650 долларов. Такая стратегия может сделать телефон мгновенным хитом в регионе, особенно с учетом того, что он будет предлагать флагманские характеристики.

Ранее специалисты AnTuTu выбрали лучшие смартфоны 2025 года с точки зрения цена/производительность. Так, самый выгодный для приобретения флагман продает Nubia, а в бюджетном сегменте лидируют телефоны Realme.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели и прошлогодние флагманы.

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