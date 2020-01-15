Украина и НАТО проведут совместные учения в Одессе

Участники будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.

В течение 5-9 октября 2020 года в Одессе проведут совместные учения между участниками из Украины и стран НАТО по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе «Нерушимая устойчивость — 2020».

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Как отмечается, совместный документ подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Беттина Каденбах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Участники будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.

«Цель — слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы», — уточнили в правительстве.

Отмечается, что в учениях примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны — представители более 20 ведомств, а со стороны Альянса — представители центров передового опыта НАТО и Представительства НАТО в Украине. Присоединится и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам. Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США.

«Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. В течение обучения органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение вовремя общаться между собой и информировать людей», — добавили в Кабмине.