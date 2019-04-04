В Одесской области испытали модернизированный комплекс "Ольха-М" (фото)

Ракеты модернизированного комплекса поражают цель на расстоянии 130 км.

В четверг, 4 апреля, состоялось испытание нового модернизированного ракетного комплекса «Ольха-М», ракеты которого способны поражать цели на почти вдвое большем расстоянии, чем те, что находятся на вооружении ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов напомнил, что в прошлом году началось серийное производство нового мощного ракетного комплекса «Ольха», принятого на вооружение ВСУ, «управляемые ракеты которого точно поражают цель на расстоянии 70 км».

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Отмечается, что ракеты модернизированного комплекса поражают цель на расстоянии 130 км.

По словам Турчинова, во время испытаний было проверено применение новых ракет для уничтожения целей на максимальной дальности, а также точность и эффективность поражения цели.

«Также проверялась работа новой системы управления, эффективность нового навигационного оборудования, и качество работы новой системы управления пусками», - сообщил он.

По словам Турчинова, в ближайшее время ожидается завершение разработки нового поколения ракет этого класса, способных поражать цели на расстоянии свыше 200 километров.

Как сообщал УНИАН, в Вооруженных силах Украины начали массовое перевооружение подразделений на отечественные противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и «Корсар» и приняли на вооружение и уже поставляется в армию 300-мм реактивные управляемые снаряды «Ольха».