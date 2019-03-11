ВСУ приняли на вооружение «Ольху» и начали перевооружение подразделений на ПТРК «Стугна-П» и «Корсар»

Также в войска уже поставляются снайперские патроны и боеприпасы для гранатометов и артиллерийских систем.

В Вооруженных силах Украины начали массовое перевооружение подразделений на отечественные противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и «Корсар» и приняли на вооружение и уже поставляют в армию 300-мм реактивные управляемые снаряды «Ольха».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов на брифинге в Киеве.

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«С целью обеспечения ВСУ боеприпасами приняты на вооружение и начаты поставки в войска боеприпасов и ракет отечественного производства, таких как - снайперские патроны (7.62 мм), 40-мм гранатометные выстрелы для подствольных и автоматических гранатометов, 152-мм боеприпасы к артиллерийским системам, 300-мм реактивные управляемые снаряды «Ольха», - заявил он.

Также по словам Шевцова, в армии начато массовое перевооружение войск на отечественные противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и «Корсар».

Кроме того, генерал добавил, что с целью поддержания запасов ракет в боеготовом состоянии возобновлена работа 8-ми цехов хранения и ремонта ракет и боеприпасов, проведен ремонт около 37 тысяч тонн боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса "Ольха", созданного на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Главным разработчиком этой ракеты выступает киевское КБ "Луч". В декабре того же года Кабинет министров увеличил срок осуществления предоплаты для работ по реализации проекта нового ракетного комплекса "Ольха" до двух лет.

Весной 2018 года на юге Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса, после чего президент Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать его серийное производство.

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса "Ольха" и запуск линий по его серийному производству обошлись почти в 1 млрд грн.

11 января 2019 года министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина начинает серийное производство ракетной системы залпового огня «Ольха».