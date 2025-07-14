Авиаэксперт, сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко объяснил, в чем разница между иранскими "Шахедами" и их российскими копиями - беспилотниками "Герань".
В интервью Radio NV он отметил, что эти беспилотники отличаются в основном электроникой и материалом корпуса, а конструкция у них идентична.
"В иранских дронах иногда были наполнители другие, например, сотовые панели... Он создан из углепластика, оклеен стекловолокном... По двигателю - тот же китайский двигатель Mado-550, 50 лошадиных сил. Материалы, которые использованы, и электроника - вот это разница", - пояснил эксперт.
Он также объяснил разницу между дронами Герань-2, которые производятся на заводе в Елабуге, и дронами "Гарпия", которые выпускаются в Ижевске.
"Внешне отличить трудно, [только] по цвету и идентификации. Ижевские имеют идентификацию с первой буквой К. А так - почти одинаковые. Немножечко выше технологическая культура у ижевских беспилотников. Примерно такая разница", - отметил Романенко.
Российские "Шахеды" - новости
Ранее СМИ сообщали, что Россия за последний год существенно нарастила производство ударных БПЛА. Так, с начала 2025 года, более 24 тысяч российских беспилотников уже атаковали украинские города. Также журналисты отмечают, что стоимость "Шахедов" для России лежит где-то в промежутке от $35 000 до $60 000 за единицу.
В то же время военный эксперт Павел Нарожный заявил, что тысячу "Шахедов" каждую ночь Россия не потянет. По его словам, Россия будет наносить ежедневные удары "Шахедами" небольшими группами, чтобы сковывать украинскую систему ПВО.