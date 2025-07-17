Прибывшее судно также находится в санкционном списке.

Судно, перевозящее сжиженный природный газ (СПГ), из "черного списка" США пришвартовалось на этой неделе к российскому заводу "Арктик СПГ-2". Это уже второй подсанкционный танкер, который пришвартовался к заводу в этом году.

Издание Bloomberg пишет, что это может означать, что погрузки на "Арктик СПГ-2", который также подпадает под западные санкции в связи с вторжением России в Украину, возобновились.

Танкер "Восход" прибыл на завод "Арктик СПГ 2" в среду, 16 июля, и данные Kpler показывают, что он был разгружен по пути к заводу.

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Хотя зарегистрированным владельцем "Восхода" по-прежнему является LNG Beta Shipping, 23 мая его судовым или коммерческим управляющим стала компания "Игарка ООО", зарегистрированная в Москве, согласно данным судоходной базы данных Equasis.

В октябре 2024 года Государственный департамент США ввел санкции в отношении зарегистрированных владельцев и управляющих нескольких судов для перевозки СПГ, в том числе "Восход", который ранее назывался North Mountain.

Стоит отметить, что проект "Арктик СПГ 2", 60% которого принадлежит российской компании "Новатэк", должен был стать одним из крупнейших заводов по производству СПГ в стране с конечной производительностью 19,8 млн тонн в год. Однако его перспективы были омрачены санкциями, и он испытывает трудности с продажей СПГ, произведенного в рамках проекта.

Арктик СПГ-2 – последние новости

Первым судном, прибывшим в этом году на завод "Арктик СПГ 2", был танкер "Ирис", который загрузился на заводе 26 июня. Это был девятый груз, погруженный с завода, и в настоящее время судно находится вблизи острова Колгуев на западе России.

В конце июня подсанкционный российский проект "Арктик СПГ-2" увеличил добычу природного газа до рекордного уровня.

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