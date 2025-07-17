Антон намекнул, что не против бороться за сердце артистки, но при одном условии.

Украинский певец Антон Вельбой, который выступает под сценическим именем Wellboy, неожиданно признался в чувствах к Злате Огневич.

Не секрет, что сейчас исполнитель свободен. Недавно он рассказывал, что завершил многолетние отношения с избранницей и готов к новой любви. На днях Wellboy ответил, хотел ли бы стать главным героем шоу "Холостяк".

"Да вы что? Мы бы такого кринжа насыпали. Это ужасно!" - сказал Антон в проекте М1.

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Однако артист подчеркнул, что не против стать одним из участников "Холостячки", где нужно бороться с другими конкурентами за сердце девушки. Но он выдвинул одно важное условие - чтобы героиней была снова Злата Огневич.

"А вот на "Холостячку" пойти, где надо завоевывать - это неплохо. Если бы холостячкой была Злата Огневич еще раз, я бы пошел. Мне нравится Злата Огневич, если честно", - отметил Wellboy.

Напомним, ранее 56-летнюю Дженнифер Энистон заподозрили в новом романе. Актриса отдыхает на Майорке с коучем по личностному развитию Джимом Кертисом, но пока официально она не комментирует эту тему.

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