Трамп заявил, что компания согласилась заменить кукурузный сироп на тросниковый сахар для американского рынка.

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с компанией Coca-Cola об изменении рецепта напитка для американского рынка. В соцсетях он заявил, что компания согласилась использовать тростниковый сахар в коле, производимой в США.

"Я вёл переговоры с Coca-Cola о возможности использования НАСТОЯЩЕГО тростникового сахара в Coca-Cola в США, и они согласились. Это будет очень правильным решением с их стороны — вот увидите. Так будет лучше", - написал Трамп.

В то же время пока в самой компании четко не подтвердили это заявление Трампа, пишет The New York Times.

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"Мы ценим энтузиазм президента Трампа в отношении нашего культового бренда Coca-Cola. Более подробная информация о новых инновационных предложениях в нашей линейке продуктов Coca-Cola будет опубликована в ближайшее время", - заявила пресс-секретарь компании Мишель Агню.

Сейчас Coca-Cola использует в своей американской продукции кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Она начала добавлять его в свои напитки в Coca-Cola в 1980 году, смешивая его с сахаром, чтобы компенсировать растущие цены на сахар.

При этом министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший выражал обеспокоенность по поводу воздействия этого ингредиента на здоровье граждан, считая его одной из причин эпидемии ожирения.

При этом сам Трамп регулярно пьет диетическую колу, в которую добавляют искусственный подсластитель аспартам. На его столе в Овальном кабинете даже есть специальная кнопка, чтобы ему приносили газировку, рассказывал он ранее Fox News.

Coca-cola - новости

В начале года компания отозвала партию своих напитков, произведенных на заводе в Бельгии из-за превышения допустимых показателей хлората. Это химическое вещество способно вызвать потенциально серьезные проблемы со здоровьем, в частности среди детей, из-за вмешательства в работу щитовидной железы.

Вернуть из торговой сети пришлось партии напитков Coca Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid и Fuze Tea. Партия попала в магазины Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Малая часть этой партии также попала на рынки Франции, Германии и Великобритании.

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