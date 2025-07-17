Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 17 июля, вырос на 13 копеек и составляет 42,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,55 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 4 копейки и составляет 49,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,77 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,70 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,00 грн/евро, а курс продажи - 48,78 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 17 июля, составляет 118 677 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 969 168 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Нацбанк установил на 17 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,81 гривни за доллар, то есть украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,52 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 28 копеек.