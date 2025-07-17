Продать доллар можно в среднем по курсу 41,55 грн, а евро - 48,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 17 июля, вырос на 13 копеек и составляет 42,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 4 копейки и составляет 49,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,77 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,70 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,00 грн/евро, а курс продажи - 48,78 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 17 июля, составляет 118 677 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 969 168 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 17 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,81 гривни за доллар, то есть украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,52 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 28 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: