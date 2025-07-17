Ракеты Tomahawk никогда не запускали с самолетов: Defense Express объяснил, почему это невозможно

Воздушные силы США проиграли кабинетную борьбу в 1970-х годах, и это до сих пор имеет существенные последствия.

Самую известную американскую ракету Tomahawk, которую США теоретически могли бы предоставить Украине, можно запускать с воды или суши. Но пока нет вариантов воздушного запуска Tomahawk. Об этом говорится в материале военного портала Defense Express.

Портал напоминает, что для запуска этих ракет существуют только три строевых варианта. Первый - это надводный корабль с универсальной вертикальной пусковой ячейкой Mk 41. Второй - запуск с подводной лодки специальной версии Tomahawk UGM-109. Запуск происходит через торпедные аппараты, но они уже сняты с производства. Также на подводных лодках предусмотрены вертикальные ячейки Mk45. Их устанавливают на субмаринах класса Virginia и Los Angeles. Третий вариант запуска - это грунтовая ракетная система Typhon или ее составная часть, пусковая установка Mk 70.

Defense Express отмечает, что самолеты не являются носителями крылатых ракет Tomahawk. Их не запускают даже со стратегического бомбардировщика B-52.

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В 1970 годах прошлого века, когда в США продолжались дискуссии по разработке крылатых ракет Tomahawk и их серийного производства, кабинетные баталии значительно растянули этот процесс. Начало серийного производства началось только в 1983 году, и только для военно-морских сил.

Для Воздушных сил США был шанс разработать свою версию этих ракет. Defense Express упоминает проект MRASM по созданию AGM-109 Tomahawk. В качестве ее носителя рассматривался бомбардировщик A-6E.

"Но массо-габаритные параметры ракеты уже выходили за пределы допусков посадочной массы самолета и имеющихся подъемников вооружения на авианосцах. Поэтому даже уменьшенная и короткая версия ракеты в серию не пошла", - говорится в статье.

В конце концов, Воздушные силы получили Tomahawk для наземных пусковых в версии BGM-109G Gryphon. Эта версия ракеты имела только термоядерное исполнение с зарядом W80 мощностью до 150 кт.

"Это средство рассматривалось, как дополнение к баллистическим Pershing II, которые были в составе армии. А почему оно оказалось именно в воздушных силах, возможно объясняется желанием Пентагона равномерно распределить свою ядерную триаду, или просто тем, что дальность "ядерного" Tomahawk в 2500 км - это уже о стратегических целях. Их начали разворачивать в 1983 году, но довольно скоро, в 1987 году, между США и СССР был подписан договор РСДМ, который предусматривал их ликвидацию", - дополняет портал.

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Напомним, что эксперты предполагают, что можно модернизировать имеющиеся в Украине самолеты для запуска Tomahawk. По принципу, как это было сделано для запуска Strom Shadow. Есть и еще один вариант - наземный запуск из шахт, которые были предназначены для запуска ядерных ракет. Шахты сохранились в Украине и могут быть пригодными для использования после модернизации, считают эксперты.

Несмотря на обсуждение эксперты считают передачу этих ракет Украине маловероятной. Хотя не исключают в отдаленной перспективе. При этом, для перелома хода войны Украине нужно совсем небольшое количество ракет Tomahawk - от 50 до 100 ракет. Учитывая их точность и дальность, а также то, что у россиян нет противодействия, эти ракеты помогли бы уничтожить важные военные объекты на территории РФ.

Сейчас актуальной остается другая цель - снятие запрета на удары американскими ракетами ATACMS на глубину в 300 км. В ГУР говорят, что эти ракеты, которые несут до 500 кг взрывчатки, способны нанести серьезные разрушения.

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