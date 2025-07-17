Вероятно, назначение нового посла Украины в США потребует определенного времени из-за прохождения всех необходимых процедур.

Сейчас наиболее вероятным кандидатом на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки является Ольга Стефанишина, тогда как Рустем Умеров может сфокусироваться на роли переговорщика.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "РБК-Украина", которое отмечает, что в Киеве ждут предварительной реакции на кандидатуру Стефанишиной со стороны американской стороны.

По данным источника, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на должность посла Украины в США, может сфокусироваться именно на роли переговорщика, поскольку он остается главой переговорной группы с россиянами в рамках Стамбульского формата.

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Отмечается также, что, вероятно, в целом назначение нового посла Украины в США потребует определенного времени из-за прохождения всех необходимых процедур. В то же время Стефанишина на своей странице в Facebook отметила, что следующие несколько месяцев "посвятит больше времени родным".

Кроме того, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил: "По состоянию на сейчас: Ольга Стефанишина идет послом в США, Рустем Умеров остается в Украине, пойдет в СНБО. Правда пока неизвестно, на секретаря или на заместителя. Ну или очередным советником президента... Вот такие кадровые передвижения. Правда, это же еще 100500 раз может измениться снова". Депутат добавил: "Причиной мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона".

Кадровые перестановки в правительстве

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства. Теперь все министры будут исполняющими обязанности.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документы в парламент о Денисе Шмыгале как новом министре обороны.

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