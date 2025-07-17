На Никопольщине также пострадали 5 человек.

В результате ночной атаки российских оккупантов по Днепру погиб один человек, еще 5 пострадали.

Об этом в Telegram-канале сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской областной военной администрации. Он отметил, что ночью враг снова направил на область беспилотники. "По информации ПвК, 22 из них защитники неба уничтожили. Были и попадания", - написал Лысак.

Так, под массированной атакой оказался Днепр. "В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них - в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший оправляться будет дома", - сообщил глава ОГА.

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Лысак добавил, что в результате атаки возникло сразу несколько пожаров, были повреждены предприятия.

"Горело и в Днепровском районе. Там громко было в Солонянской и Слобожанской громадах. Изуродованы хозяйственная постройка и теплица", - отметил он.

Также по Никопольщине российские захватчики били FPV-дронами и из РСЗО "Град", сбросили боеприпас с беспилотника. Пострадали сам Никополь и Марганецкая громада.

"Пострадали 5 человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний парень лечиться будет дома", - сообщил Лысак и добавил, что в результате этой атаки загорелось авто, изуродованы частный дом и хозяйственная постройка.

Кроме того, по Межевской громаде Синельниковского района оккупанты попали FPV-дронами, повреждена инфраструктура.

Как сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, в ночь на 17 июля (с 20:30 16 июля) враг атаковал 64-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - Россия. 59 из них - "Шахеды".

Основным направлением удара была Днепропетровская область. "По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито 36 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Воздушных силах, пять дронов-имитаторов были локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 5 локациях", - отметили в Воздушных силах.

Ночная воздушная атака

Ночью российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Украину с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

Ранее Лысак сообщал о взрывах в Днепре и призвал людей находиться в укрытиях. Также ночью Запорожская областная военная администрация сообщала о взрывах в области.

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